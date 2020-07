Bonden vrezen hakbijl bij Waalse Dow-fabriek

De vakbonden vrezen dat de crisis die de Amerikaanse chemiegroep Dow treft gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid bij Dow Silicones Belgium in het Waalse Seneffe.

Dow kondigde donderdag aan dat het 6 procent van het personeelsbestand, of 2.200 banen, schrapt. De chemiegroep lijdt fors onder de coronacrisis en dook tijdens het tweede kwartaal in de rode cijfers, terwijl de omzet een kwart terugviel.

En veel beterschap is niet in zicht. Topman en voorzitter Jim Fitterling verwacht slechts een traag herstel. Om de verliezen te stelpen, kondigde hij meteen aan dat de geplande besparingen dit jaar opgevoerd worden van 350 tot 500 miljoen dollar.

In ons land telt Dow vijf vestigingen, waaronder in Seneffe, waar 500 mensen aan de slag zijn. Dow Silicones is gespecialiseerd in de productie van basiskunststoffen.

Uitsluitsel in september

4.000 Jobs Dow stelt in de Benelux 4.000 mensen te werk op acht locaties.

Na een bijzondere ondernemingsraad in de Waalse fabriek waren de vakbonden weinig optimistisch. ‘De directie wilde reageren op wat de Dow Group donderdag op mondiaal niveau aankondigde’, vertelt FGTB-vakbondsman Philippe Bertleff. ‘De economische situatie is niet goed voor Dow. We hebben geen informatie over de gevolgen voor de site van Seneffe, maar we denken dat de aangekondigde besparingsmaatregelen wel gevolgen moeten hebben voor de werkgelegenheid.’

Uitsluitsel daarover wordt pas in september verwacht, als een buitengewone ondernemingsraad op de agenda staat.