Boomend Hoboken levert Umicore recordwinst op

De materialengroep Umicore sloeg dankzij de rodiumprijshausse munt uit een boomend Hoboken. In 2021 zou er ook beterschap moeten zijn bij de kwakkende afdeling batterijmaterialen.

Marc Grynberg kan na 13 jaar met recordresultaten afzwaaien als CEO van Umicore . De materialengroep krikte de bedrijfswinst met 5 procent op naar 536 miljoen euro. Dat is iets beter dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld op 527 miljoen euro bedrijfswinst, een toename met 4 procent tegenover 2019.

Het gaat om een recordwinst. Over 2018 legde Umicore 514 miljoen bedrijfswinst voor. Ook voor 2021 voorspelt de CEO 'substantiële winstgroei' en dat voor alle drie de afdelingen.

De materiaaltechnologiegroep had zelf al de spanning weggenomen. Begin december liet Grynberg weten dat de resultaten een stuk beter dan verwacht evolueerden en ging de prognose voor de bedrijfswinst van 465 à 490 miljoen naar 'ongeveer 530 miljoen' euro.

De belangrijkste factor is de hoge prijsvlucht van het edelste metaal ter wereld, rodium, met dank aan de wereldwijd strengere emissienormen. Die boom vertaalt zich in recordresultaten voor de 'bovengrondse mijnbouwer' die de recyclagetak van Umicore in Hoboken is. Die afdeling verdubbelde de winstbijdrage bijna, tot 362 miljoen euro.

Hoboken compenseert de panne bij de 'hipsterafdeling' Energy & Surface Technologies. Die is de wereldmarktleider in kathodematerialen voor herlaadbatterijen en kampt met overcapaciteit in de sector. Op de langere termijn is er bij beleggers bezorgdheid omdat de batterijproducenten zelf (om maar te zwijgen van Tesla) plannen koesteren om die kathodes 'inhuis' te produceren.

De winstbijdrage zakte met 60 procent, van 183 naar 75 miljoen euro. Voor 2021 voorspelt Umicore beterschap, al blijft het zicht op de markt voor herlaadbatterijen 'beperkt'. Hogere volumes moeten volgens Grynberg de aanhoudende prijzendruk door overcapaciteit compenseren.

De derde tak van Umicore, de autokatalysatoren, zag de winst door de crisis in de autosector met 17 procent krimpen naar 185 miljoen.

Netto halveerde de winst door herstructureringen in onder meer de kobaltraffinage naar 131 miljoen euro of 0,54 euro per aandeel. De aandeelhouders ontvangen een dividend van bruto 0,75 euro, inclusief het al uitgekeerde voorschot van 0,25 euro per aandeel.