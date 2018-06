Brexit-impasse vergroot Antwerpse kans op nieuwe Ineos-fabriek

De Britse chemiegroep Ineos vraagt de Britse regering steun voor de bouw van een fabriek in Hull. Zo niet gaat het project naar Antwerpen.

Ineos Oxide, een onderdeel van het Britse Ineos, wil een nieuwe fabriek bouwen voor de aanmaak van grondstoffen die worden gebruikt voor in de fabricage van verven en lijmen, in het jargon vinylacetaatmonomeer (VAM) genoemd. Het gaat om een investering van 100 à 500 miljoen euro miljoen euro. De fabriek zou een capaciteit hebben van 300.000 ton per jaar.

De Britse chemiegroep in handen van de miljardair Sir Jim Ratcliffe heeft daarvoor twee lokaties op het oog: Antwerpen en Hull. Ineos heeft sites in beide steden. Ineos heeft nu aan de Britse regering gevraagd om met financiële steun over de brug te komen voor de vestiging in Hull, als alternatief voor Antwerpen, meer bepaald Zwijndrecht dat met 500 werknemers veruit de belangrijkste vestiging is van Ineos Oxide.

'Die steun kan de beslissing in het voordeel van Hull doen uitdraaien', zegt Ineos-directeur Tom Crotty in de Financial Times. Welk subsidiebedrag Ineos voor ogen heeft, wordt niet vermeld.

Ineos maakt zich zorgen over het uitblijven van overheidsbeslissingen in het brexit-discours, eerder dan over de brexit zelf. 'De Britse regering neemt geen beslissingen meer als gevolg van brexit', zegt de top van Ineos in de Britse zakenkrant. 'Ze neemt eigenlijk nergens nog beslissingen over', verwoordde Ineos het verwijt dat ook bij veel andere Britse bedrijven is te horen.

Ineos wil binnen de drie à zes maanden de knoop doorhakken. De bouw zou volgend jaar starten. De fabriek moet ten laatste in 2021 operationeel zijn.

Propyleenfabriek

De investering in de zogenaamde VAM-fabriek is niet te verwarren met de vorig jaar aangekondigde investering door zusterbedrijf Ineos Olefins in een nieuwe Noord-Europese propyleen- of propaan dehydrogenatiefabriek. Ook daarvoor is Antwerpen, meer bepaald de vestiging van Ineos in Lillo, in de running. Die fabriek moet 750.000 ton propyleen per jaar produceren en zal bijna 1 miljard euro kosten.

De twee dossiers lopen naast elkaar. In de wandelgangen is te horen dat Antwerpen voor die propyleenfabriek in pole position staat.

Ineos heeft in ons land zes productievestingen (Antwerpen, Zwijndrecht, Beveren, Geel, Tessenderlo, Feluy) en een onderzoekslabo in Neder-over-Heembeek. Het bedrijf verwierf de sites na overnames van onderdelen van BP, Dow, Solvay, BASF en Tessenderlo Group. In ons land produceert Ineos tussenprodukten voor de chemie en kunststoffen.

Sinds zijn oprichting in 1998 groeide het uit tot en van de grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld met een omzet van meer van 60 miljard dollar. Het telt 73 fabrieken en 16.000 werknemers.

Eigenaar Ratcliffe werd recent door de Sunday Times de rijkste man in Groot-Brittannië genoemd me een geschat vermogen van meer dan 21 miljard pond. In het verleden toonde hij zich een voorstander van de brexit, maar dan een 'zachte brexit' zonder handelstarieven en of barrières.