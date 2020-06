Britse Ineos-miljardair neemt chemiesite in de Kempen over

Het Britse chemieconcern Ineos stelt na de overname bijna 3.000 mensen tewerk in België.

Ineos neemt wereldwijd 15 vestigingen en joint ventures van sectorgenoot BP over en legt daarvoor 5 miljard dollar op tafel. De deal betreft twee activiteiten: de productie van gezuiverd tereftaalzuur, dat verwerkt wordt in petflessen, brandstofslangen, zwembroeken, enzovoort, en de productie van azijnzuur voor gebruik in verven, kleefstoffen en medicijnen zoals aspirine.

Ineos krijgt er in één klap 1.700 werknemers bij, vooral in de VS en Azië maar ook in Geel (400). Wereldwijd telt Ineos meer dan 20.000 werknemers. België speelt daar met 2.900 mensen - na de deal - een belangrijke rol in. 'Dit is een logische uitbreiding van onze activiteiten in de petrochemiesector', zegt Jim Ratcliffe, oprichter en CEO.

Belgische roots

Ratcliffe heeft zich met Ineos sinds de opstart in 1998 naar de top geknokt in de chemiesector, en - met een geschat vermogen van 12 miljard dollar - in het lijstje met miljardairs. In de wereldwijde Forbes-lijst levert staat hij op plaats 110.

- Opgericht in 1998 door de Brit Jim Ratcliffe, wiens vermogen op 12 miljard dollar wordt geschat door Forbes. - Omzet: 60 miljard dollar - Ebitda: 7 miljard dollar - Werknemers: 22.000 (waarvan 2.900 in België na de deal) - Investeringsprogramma van 3 miljard euro in Antwerpen

Ratcliffe bouwde zijn imperium van 60 miljard dollar omzet en 7 miljard dollar brutobedrijfswinst uit via tientallen overnames. De BP-deal is de op een na grootste. Voor Innovene – destijds eigendom van BP, met drie Belgische sites - betaalde Ineos in 2005 zo'n 9 miljard dollar.

De fundamenten van het chemiebedrijf legde Ratcliffe in België, via de overname van een ethyleenoxidefabriek in Zwijndrecht. Daarna volgden de deals elkaar snel op. Activiteiten en fabrieken waar chemie- en oliebedrijven geen raad meer mee wisten, kocht Ratcliffe een voor een op, waarna hij de schaalvoordelen maximaal uitspeelde. Ineos lijfde ook de pvc-activiteiten van de beursgenoteerde, Belgische chemiebedrijven Solvay en Tessenderlo Group in.

In België rukt Ratcliffe beetje bij beetje op naar de status van grootste werkgever in de chemiesector. Hij moet enkel nog BASF - met 4.000 jobs - laten voorgaan, maar met een investeringsprogramma van Ineos in Antwerpen voor ruim 3 miljard euro wordt dat verschil kleiner. Dat levert tegen 2025 450 extra jobs op.

Ineos bouwt in Antwerpen - zeer tegen de zin van milieugroeperingen - een kraker om ethaangas om te zetten in ethyleen, een basisbouwsteen in de chemie. Het gas daarvoor wordt aangevoerd vanuit de Amerikaanse schaliegasvelden, waarvoor Ratcliffe extra 'Dragon Ships' laat bouwen.

Tour de France

Ratcliffe, die opgroeide in een sociale woning in Manchester, kreeg ook in zijn thuisland al meermaals de wind van voren. Onder meer voor zijn omstreden schaliegasactiviteiten en berichten over een verhuis naar Monaco om minder belastingen te betalen.