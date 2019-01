Britse Instagram-slof failliet

Veel gebruikers van sociale media zoals Instagram en Facebook kennen de pantoffelmaker van de grote hoeveelheden advertenties die hij online plaatste. Mahabis is een pantoffelproducent die zijn producten via het internet rechtstreeks aan zijn klanten verkocht.

Officiële cijfers zijn er niet, maar in interview zei oprichter Ankur Shah dat zijn bedrijf vorig jaar 'meer dan 20 miljoen pond' omzet boekte. Wat het bedrijf precies de das heeft omgedaan, is niet duidelijk. Maar in 2017 had Mahabis 2,6 miljoen pond schulden.