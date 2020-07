Britse isolatiepremie geeft Recticel rugwind

In het Verenigd Koninkrijk maakt de regering 2 miljard pond vrij om Britten aan te moedigen hun woning beter te isoleren. Dat kan een boost geven aan de verkoop van Recticel, dat een kwart van zijn omzet over het kanaal draait.

Het Belgische chemiebedrijf Recticel is een van de belangrijkste spelers voor isolatiemateriaal op de Britse markt. Ongeveer een kwart van de volledige verkoop van isolerende spouwplaten wordt in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd.

'Het nieuws is dan ook zeer gunstig voor Recticel', zegt analist Christoph Greulich van het toonangevende beurshuis Berenberg. 'Bovendien kan de green deal die in Europa op tafel ligt in andere lidstaten soortgelijke steunmaatregelen voor woningisolatie uitlokken', klinkt het.