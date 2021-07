CEO AkzoNobel: 'Het is alle hens aan dek op de grondstoffenmarkt'

De Nederlandse verf- en coatingproducent AkzoNobel was een dissonant geluid in de remonte van de Europese beurzen. Ondanks sterke halfjaarcijfers zakte het aandeel. ‘De markt heeft de impact van de duurdere grondstoffen onderschat’, merken analisten op.

Door de pandemie zijn veel gezinnen aan het verven geslagen. Dat hebben ze gemerkt bij AkzoNobel, bekend van verfmerken als Levis en Dulux. De Belgische topman Thierry Vanlancker spreekt van een ‘boom’ in de vraag naar decoratieve en industriële verven en coatings. De sterke vraag heeft de tweedekwartaalomzet gedopeerd: die steeg met 26 procent naar 2,5 miljard euro. Zelfs in vergelijking met dezelfde periode in 2019 is er een stijging met 8 procent.