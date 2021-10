CEO Solvay: 'Inflatie is ideaal om sterkte van bedrijf te testen'

145 miljoen euro extra kosten voor grondstoffen en energie, en toch boekte Solvay in het voorbije kwartaal meer winst dan vorig jaar én dan voor de pandemie. Het bedrijf profiteert volop van de e-auto's en de bouw van nieuwe chipfabrieken.

‘Periodes als deze, met een hoge kosteninflatie, zijn een ideaal moment om de sterkte van het businessmodel van een bedrijf te testen’, zegt Ilham Kadri, die intussen drie jaar aan het hoofd van het chemiebedrijf Solvay staat. ‘Ik denk dat we die test met Solvay goed doorstaan.’

Dat bewijzen ook de cijfers over het derde kwartaal. Solvay ontsnapte niet aan de stijgende prijzen van energie, grondstoffen en transport. Dat leidde tot een extra factuur van 145 miljoen euro. Maar het bedrijf wist die extra kosten zo goed als allemaal door te rekenen aan de klanten. Op die manier recupereerde het 139 miljoen euro, een duidelijk teken dat Solvay hightechproducten produceert die cruciaal zijn voor de klanten en waarvoor Solvay prijszettingsmacht heeft.

Daarbij komt nog dat de verkoopvolumes stevig in de lift zaten en dat Solvay volop bezig is met een rondje besparingen, dat tussen 2019 en 2024 zowat een half miljard euro moet opleveren. ‘We zitten op schema. Dit jaar zullen we al afklokken op 375 miljoen euro’, luidt het.

Dat alles resulteerde het voorbije kwartaal in een brutobedrijfswinst (ebitda) van 599 miljoen euro, 31 procent meer dan vorig jaar en 7 procent meer dan in het jaar voor de pandemie. Netto herstelde de winst met ruim de helft naar 273 miljoen euro.

400 miljoen Solvay rekent voor 2021 op een meerfactuur van 400 miljoen euro voor energie, transport en grondstoffen.

Kadri verwacht niet dat de inflatoire druk op de kosten snel gaat liggen. Voor het volledige jaar rekent ze op 400 miljoen euro meerkosten, tegenover 250 miljoen enkele maanden geleden. ‘We zitten in een volatiele omgeving. De zaken veranderen heel snel.'

Ook op verkoopvlak is er veel beweging. De omzet steeg met een kwart naar 2,6 miljard euro. ‘We groeien goed in alle regio’s en in alle activiteiten.' De divisie Specialty Polymers boekte het voorbije kwartaal zelfs een recordomzet. De verkoop van composietmaterialen voor vliegtuigonderdelen - zwaar getroffen door de pandemie - komt stilaan weer van de grond. ‘We tekenden na tien maanden terugval nog eens een groei op.'

In een klassieke auto zit gemiddeld 6 kilo Solvay, in een elektrische 9 kilo en in een hybride 12 kilo. Ilham Kadri CEO Solvay

Vooral de automobielbusiness - goed voor meer dan 50 procent groei - jaagt de winst van de divisie aan. Solvay maakt allerhande lichtgewichtkunststoffen die bestand zijn tegen extreme hitte, druk en chemicaliën. Die worden onder meer verwerkt in brandstoftanks, voertuigen en in batterijen. ‘We surfen mee op de elektrificatie van het wagenpark. Onze materialen vervangen metalen, waardoor auto’s lichter worden. We zijn ook de wereldleider in de materialen om anodes en kathodes in batterijen van elkaar te scheiden. In een klassieke auto zit gemiddeld 6 kilo Solvay, in een elektrische 9 kilo en in een hybride 12 kilo.’

Intussen heeft Solvay een chemische stof ontwikkeld om lithium op een nieuwe en milieuvriendelijkere manier te winnen uit Salar de Atacama, een enorm zoutmeer in Chili en een van de belangrijkste wingebieden van het gegeerde metaal.

Chipfabrieken

Ook in de schaarste in de chipindustrie ziet Solvay kansen. Chipproducenten hebben voor de komende jaren miljardeninvesteringen aangekondigd in nieuwe fabrieken. Dat betekent extra vraag naar waterstofperoxide, een cruciale stof in de chipproductie, waarvoor Solvay tegen 2023 in Taiwan extra capaciteit beschikbaar heeft.

2 miljard Koolstofneutraal Solvay heeft een plan uitgestippeld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Dat zal 2 miljard euro aan investeringen vergen.

Solvay handhaaft zijn prognose om over heel 2021 een brutobedrijfswinst tussen 2,2 en 2,3 miljard euro te halen. De raming voor de vrije kasstroom, een stokpaardje van Kadri, wordt met ongeveer 50 miljoen euro opgetrokken tot 800 miljoen euro.

Er werd ook uitgekeken naar nieuws over een mogelijke verkoop van de natriumcarbonaatactiviteiten, waar het bij Solvay ruim 150 jaar geleden allemaal mee begon. Dat nieuws bleef uit. In die divisie wordt Solvay het vuur aan de schenen gelegd door een activistische aandeelhouder. Bluebell Capital eist het vertrek van Kadri wegens de vermeende milieuvervuiling rond een Toscaanse fabriek.

Solvay zegt 1 miljard euro te zullen investeren om de natriumcarbonaatafdeling tegen 2050 koolstofneutraal te maken, onder meer door steenkool te vervangen door biomassa. Alle andere divisies moeten al tegen 2040 een nuluitstoot hebben, goed voor nog eens 1 miljard euro aan investeringen. De milieu-impact van dat alles komt overeen met het uit dienst halen van ruim 1 miljoen auto’s met een verbrandingsmotor.