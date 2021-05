CEO Solvay: 'Inflatiegolf verhoogt grondstofkosten met 200 miljoen euro'

Solvay verwacht dit jaar een winstgroei en zit wat voor op het oorspronkelijke pad dat CEO Ilham Kadri uittekende. Maar de forse stijging van de grondstofkosten maakt het niet gemakkelijk.

Solvay boekte in het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten. De brutobedrijfswinst zal dit jaar uitkomen op 2 à 2,2 miljard euro. Dat is 8,4 procent meer dan vorig jaar.

Solvay blijft wel ruimschoots onder het cijfer van 2019 (2,32 miljard euro). Wanneer wordt het precrisisniveau gehaald?

Ilham Kadri: 'Vergeet niet dat we intussen zes activiteiten hebben verkocht. Als je dat buiten beschouwing laat, komt het midden van onze guidance voor 2021 – 2,1 miljard euro – overeen met wat we in 2019 presteerden. We dachten eerder dat pas volgend jaar te halen, maar we zijn 2021 sterk gestart. In het eerste kwartaal deden we zelfs 7 procent beter dan in 2019, terwijl de omzet 3 procent lager lag. Maar pas op, we zijn realistisch voor de rest van het jaar. We zitten in een inflatiegolf.'

Een inflatiegolf, zegt u. Welke impact zal die hebben?

Kadri: ‘We zien de kosten van vrijwel alle grondstoffen stijgen, inclusief energie en CO2. In het eerste kwartaal hebben we dat nog niet echt gevoeld, omdat we grondstoffen in voorraad hadden, maar we komen er niet onderuit. We rekenen op 150 à 200 miljoen euro extra kosten dit jaar. Alleen al onze jaarlijkse energiefactuur bedraagt een half miljard euro, als daar een paar procenten bij komen. We gaan dat maximaal proberen op te vangen. De helft van onze contracten bevat mechanismes om kosten automatisch door te rekenen. Voor de andere helft wordt het onderhandelen.'

Welke investeringen plant u dit jaar?

Kadri: 'Momenteel zijn er drie kernwoorden bij Solvay. Veerkracht. Die hebben we getoond in 2020. Herstel. Dat zien we nu, met een derde kwartaalgroei op rij. En investeren. Het investeringsbudget loopt op naar 750 miljoen euro. Tegen begin 2022 zullen we bijvoorbeeld onze capaciteit voor materialen voor autobatterijen in Frankrijk en China verdubbeld hebben.'

