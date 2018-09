CEO Solvay: 'Mijn opvolger zal nog werk genoeg hebben'

Zes jaar werkte Jean-Pierre Clamadieu bij Solvay aan een transformatie die nu rond is. Maar dat betekent niet dat zijn opvolger achterover kan leunen. De reden luistert naar de naam Donald Trump.

Solvay organiseerde maandag - net als twee jaar geleden - in Londen een update voor analisten en investeerders. Het was meteen ook het laatste wapenfeit van CEO Jean-Pierre Clamadieu (60), die begin dit jaar aankondigde naar de nutsgroep Engie te verhuizen.

Zijn opvolger wordt 'over enkele weken' bekendgemaakt, maar voorzitter Nicolas Boël gaf al aan dat continuïteit nu belangrijk is. En dat er dus na de zes jaar transformatie - die Clamadieu exact een jaar geleden voor afgerond verklaarde - van de chemiegroep onder Clamadieu geen grote verschuivingen in de portefeuille meer te verwachten zijn.

Het is de komende jaren vooral een kwestie om de winstmotoren van de groep uit te spelen. We ontmoetten de CEO in de marge van de conferentie voor een gesprek.

Voelt het niet wat vreemd aan de strategie voor de komende drie jaar te presenteren als uw opvolger waarschijnlijk over zo'n drie weken aangekondigd wordt?

Jean-Pierre Clamadieu: 'We vonden het in overleg met de raad van bestuur belangrijk om nu de markt een update te geven. De vorige update was twee jaar geleden. En mijn opvolger zou niet meteen een update gegeven kunnen hebben. Wachten tot 2019 vonden we dan weer te lang.'

Vanuit twee fabrieken kunnen we nu de hele wereld bedienen. Maar blijft dat zo?

'Zo'n update is belangrijk om bijvoorbeeld beleggers gerust te stellen dat de markt voor natriumcarbonaat (de historische kernactiviteit van de groep, gebruikt in onder meer detergenten en glas, red.) niet op instorten staat. Die activiteit is geen speerpunt van de groep zoals Advanced Formulations (chemische toepassingen voor agro-, mijn- en oliesector, red.) en Advanced Materials (lichtgewichtmaterialen waaronder composieten voor onder meer vliegtuigen en smartphones, red.), maar genereert wel een belangrijke en duurzame cashflow voor de groep.'

De forse uitbreiding van de capaciteit door het Turkse Ciner heeft dus geen drastische impact?

Clamadieu: 'Ah, daar circuleerden al jaren allerhande doemscenario's over. Nu is ze er en kunnen we zeggen dat er geen catastrofe is. Natriumcarbonaat is een spel van vraag en aanbod en die vraag is goed, bovendien hebben we de jongste tijd een stevige inspanning geleverd om onze fabrieken productiever te maken.'

U kondigt vandaag ook ambitieuze doelstellingen aan rond duurzaamheid, met de belofte de CO2-emissie tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen. Vloekt die belofte niet met het feit dat jullie een belangrijke leverancier zijn voor chemicaliën van de Amerikaanse schaliegaswinning?

Clamadieu: 'Neen. De wereld heeft tot nader order olie nodig. En wij helpen producenten die zo efficiënt en duurzaam mogelijk te winnen. In Europa is het moeilijk een wetenschappelijk debat te voeren over schaliegas, maar in de Verenigde Staten was dat debat er ook al onder de regering-Obama. Je kunt nu eenmaal geen menselijke activiteit hebben zonder impact op het milieu. Die afweging is er altijd.'

Hoeveel zorgen maakt Solvay, met fabrieken in Europa, Amerika en Azië stevig ingebed in de wereldwijde productieketen, zich over het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China?

Clamadieu: 'Het klopt dat de wereld tot nog toe er één van vrijhandel was. Dat is veranderd sinds het aantreden van president Donald Trump in januari 2017. Neem het voorbeeld van PVDF, een cruciaal ingrediënt voor herlaadbatterijen in smartphones en elektrische auto's. We openden vorig jaar een fabriek in China, vandaag kondigen we aan de productie in Frankrijk uit te breiden tegen eind 2019. Vanuit die twee fabrieken kunnen we nu de hele wereld bedienen. Maar blijft dat zo?'

Onlangs hebben we de uitbreidingsinvestering in onze Britse kleefstoffenfabriek afgerond. Zo'n nieuwe investering in het VK zouden we op dit ogenblik niet meer nemen

'Op korte termijn is er weinig impact. Maar toekomstige investeringsbeslissingen zullen moeilijker worden. Niet alleen door Trump. Neem onze nieuwe kleefstoffenfabriek voor vliegtuigbouw in het Britse Wrexham, die we onlangs afgerond hebben. Zo'n beslissing voor een investering in het VK zouden we op dit ogenblik niet meer nemen. De grote lijnen mogen dan al uitgetekend zijn, mijn opvolger zal zeker nog flink wat werk hebben (lacht).'

Solvay kondigde deze maand een forse investering aan in Lyon, waardoor de groep in de Franse stad op termijn dubbel zo veel werknemers zal tellen als in Brussel. Welke troeven heeft Lyon?

Clamadieu: 'Ten eerste wil ik benadrukken dat we ook een forse investering in onderzoek en ontwikkeling aangekondigd hebben in ons Brussels hoofdkantoor in Neder-over-Heembeek. Maar Lyon heeft inderdaad belangrijke troeven. De regio telt al een onderzoekscentrum van het vroegere Rhodia en ook verschillende proeffabrieken. Daarnaast kondigde Solvay de afbouw aan van het onderzoekscentrum in Parijs, een verhuis naar Lyon is dan de meest logische optie.'

Schermvullende weergave Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu bij het Brusselse hoofdkantoor van de groep. ©Dries Luyten

'En, belangrijkst, Lyon telt een heel belangrijke chemiecluster. Dat is historisch gegroeid, met dank aan de lokale zijde-industrie in de 19de eeuw. Onze lokale sites ten zuiden van de stad bevinden zich trouwens in een regio die 'Vallée de la Chimie' heet.'

Familiale aandeelhouders controleren nog steeds meer dan 30 procent van de groep, via Solvac. Hoe belangrijk was die samenwerking met de familie de voorbije zes jaar?