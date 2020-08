CEO Soudal: 'We maken plannen alsof er niets aan de hand is'

Soudal zette vorig jaar zijn opmars naar 1 miljard euro omzet voort. Topman Dirk Coorevits rekent voor dit jaar - ondanks de pandemie - op een status quo en investeert in expansie. 'Hier heerst geen defaitisme maar optimisme.'

‘Het was een goed jaar. We zijn goed opgeschoten’, blikt Dirk Coorevits terug op 2019. De omzet van Soudal steeg met 7 procent naar 893 miljoen euro. ‘In bijna alle landen zijn we vooruit gegaan. Ook in België, met 6 procent. We zijn hier al een halve eeuw actief en er liggen hier blijkbaar nog mogelijkheden voor ons’, zegt hij.

Door de daling van de grondstofprijzen maakten de brutobedrijfswinst en nettowinst een nog veel grotere sprong voorwaarts. Plus 33 procent. ‘Topcijfers’, zegt Coorevits die samen met eigenaar Vic Swerts het bedrijf leidt.

Swerts, de 80 gepasseerd, richtte Soudal 54 jaar geleden op. De Kempische ondernemer geloofde dat siliconen de klassieke stopverf zouden vervangen. Hij bouwde daarrond een bedrijf dat een multinational is geworden met wereldwijd 20 fabrieken waar het lijmen, isolatieschuimen en siliconen maakt.

Soudal Omzet in 2019: 893 miljoen euro (+7%) Ebitda: 95 miljoen euro (+33%) Nettowinst: 46,2 miljoen euro (+33%) Personeel: 3.242, van wie een duizendtal in België 69 filialen, waarvan 20 productievestigingen Opgericht in 1966 door Vic Swerts die sinds dit jaar ook aandeelhouder is van Studio 100

Swerts stond eerder dit jaar in de schijnwerpers nadat hij samen met Frank Donck een belang van 25 procent in Studio 100 had gekocht. ‘De slechts mogelijke timing’, zei hij daar later over. Door de pandemie lopen de pretparken op een laag toerental en ziet de toekomst voor de massamusicals van de groep er niet goed uit.

Kleerscheuren

Ook Soudal is de voorbije maanden niet zonder kleerscheuren doorgekomen. In april zakte de omzet met 35 procent en mei was niet veel beter. Maar daarna herstelde de markt, waardoor de schade al bij al meevalt. ‘10 procent groei dit jaar is onhaalbaar, maar we mikken op een status quo. Bij ons gaat het voorlopig goed. Ik wil niet euforisch klinken, zeker niet, maar ik zeg gewoon hoe we het momenteel zien.’

Coorevits benadrukt het belang van de geografische spreiding van de groep. ‘De voorbije maanden hebben een gemengd beeld getoond. In India en Brazilië gaat het nu niet goed, maar Zuid-Korea heeft amper een crisis gehad. In Duitsland zijn we in april en mei met 20 tot 30 procent blijven groeien.’

Een status quo zou betekenen dat het jarenlange groeitraject en de opeenstapeling van records ten einde komt. ‘Ik zal mijn uiterste best doen om toch te groeien, al is het maar een procentje’, zegt Coorevits.

Ook een omzet van een symbolische 1 miljard euro laat langer op zich wachten. ‘Dat is geen drama. In 2010 toen we 400 miljoen euro omzet haalden, hebben we die doelstelling gezet. Dat is een marsrichting. Of we dat nu in 2021 of 2022 halen, maakt niet zo veel uit. Daarna komen nog decennia om te groeien.’

Soudal heeft de voorbije jaren een opmerkelijk parcours afgelegd. ‘Als je naar onze cijfers kijkt, denk je dat we alleen zijn op de markt’, zegt Coorevits lachend. ‘Maar er is wel degelijk concurrentie. Alleen werken we blijkbaar beter.’

Terwijl veel bedrijven lokaal actief blijven, zoekt Soudal nieuwe landen op. ‘Dit jaar zetten we onze eerste stappen in Canada. In het eerste jaar maak je niet veel omzet en boek je verlies. Elk nieuw land vergt investeringen, maar daarna pluk je de vruchten en kan je er jaren groeien. Dat klinkt simpel, maar zo veroveren we geleidelijk de hele wereld.’

En pandemie of niet, ook dit jaar trekt Soudal alle registers open om zijn groei verder te zetten. ‘We zitten niet stil. Hier heerst geen defaitisme maar optimisme. We maken onze plannen en voeren die uit alsof er niets aan de hand is. We kijken op lange termijn, en over tien jaar horen we over deze pandemie niets meer.’

Expansieprojecten

Dit jaar heeft het bedrijf een pot van 80 miljoen euro opzijgezet voor investeringen. ‘In heel wat landen willen we uitbreiden. Groeien doen we voornamelijk organisch, op eigen houtje. Maar we hopen dit jaar ook een aanzienlijk grote overname aan te kondigen.’

Soudal heeft tal van expansieprojecten op de agenda staan, waarvan het grootste in de thuisbasis Turnhout. Daar komt een volautomatische fabriek voor voegmastieken.

In Polen plaatst het bedrijf extra machines voor solventlijmen. De productie in Zuid-Korea wordt uitgebouwd voor de lokale markt en de omringende landen. De expansie in Rusland loopt dan weer wat vertraging op. ‘We kunnen door de pandemie onze ingenieurs niet naar daar sturen om de machines voor de opstart te programmeren’, zegt Coorevits.