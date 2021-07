CVC verkoopt harsenreus AOC aan Lone Star

De investeringsreus CVC verkoopt de harsen- en composietenreus AOC met meerdere Belgen aan de knoppen aan het investeringsfonds Lone Star. Balta's hoofdaandeelhouder legt volgens onze informatie 2,6 miljard dollar (2,2 miljard euro) op tafel voor de overname.

CVC mandateerde begin dit jaar JPMorgan om de 'strategische opties' voor AOC te bekijken. Dat is vaak de voorbode voor een verkoop. Zowel industriële als financiële spelers kwamen in aanmerking als potentiële koper.

Er is nu witte rook in het dossier. Volgens onze informatie koopt de private-equitygroep Lone Star het miljardenbedrijf en legt ze meer dan 9 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) van 280 miljoen dollar (236 miljoen euro) van AOC op tafel. CVC is niet de enige verkopende partij. Ook het Nederlandse chemiebedrijf DSM - wiens divisie Alliancys aan de basis ligt van de AOC-groep, het management en de voormalige familiale aandeelhouders van AOC staan aan de verkoopzijde.

De essentie De investeringsreus CVC verkoopt de harsen- en composietengroep AOC aan het investeringsfonds Lone Star.

Lone Star doet allicht bij velen in België een belletje rinkelen. Het is sinds 2015 de hoofdaandeelhouder van de tapijtreus Balta. Enkele jaren voordien maakte ons land kennis met de groep van de Iers-Britse Texaan John Grayken toen ze de portefeuille rommelkredieten van Royal Park Investments, de 'bad bank' van Fortis, overnam.

Het is de tweede deal tussen Lone Star en CVC in enkele maanden. Begin dit jaar verkochten Grayken en co. de Deense distributeur van bouwmaterialen Stark aan CVC.

Van lokaal tot globaal

AOC is gespecialiseerd in polyesterharsen. Die worden gebruikt als een bindmiddel voor glasvezel en koolstofvezel, wat oplossingen biedt bij het lichter maken van voertuigen en het bouwen van windmolenwieken, anticorrosieve buizen en tanks. Het maakt ook harsen die gebruikt worden voor het herstel van waterleidingen en rioolsystemen zonder dat straten worden opengebroken.

De kern van de groep gaat terug tot Aliancys, een specialist in hoogwaardige polyesterharsen van de Nederlandse groep DSM. DSM verkocht die divisie in 2015 grotendeels aan CVC. Alliancys had toen een sterke positie in Europa en in Azië en was goed voor 250 miljoen dollar omzet en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 20 miljoen dollar.

AOC groeide in zes jaar uit van een afdeling van het Nederlandse DSM tot een globale speler in harsen en composieten.

Dat was het begin van een forse groeispurt. In 2017 kocht Aliancys de harsoperaties van het Chinese Sinopec en een jaar later zette het een grote stap door te fuseren met het twee keer grotere AOC, de Amerikaanse marktleider. De families achter AOC kwamen toen mee in het kapitaal, naast CVC, DSM en het management. Midden in de coronacrisis kocht de fusiegroep een afdeling van het Amerikaanse Ashland - een deal van 100 miljoen dollar die ze volledig in cash betaalde - en de harsenafdeling van Spolchemie. Beide deals leidden tot een uitbreiding van het productengamma.

Het nieuwe geheel is onder de naam AOC een wereldspeler in harsen en composieten. Het haalt een omzet van 1,2 miljard dollar en een ebitda van 280 miljoen dollar, respectievelijk vijf en elf keer meer dan in 2015. De schuldgraad van de groep vertegenwoordigt naar verluidt één keer haar brutobedrijfswinst.

Belgisch tintje

AOC heeft een stevig Belgisch tintje. De composieten- en harsenreus werd tot nu geleid door de Belgische uitvoerende voorzitter Luc De Temmerman. Sinds begin dit jaar leidt de Belg Stefan Osterwind de Europese tak van de groep. De Temmerman stapt naar aanleiding van de deal uit de harsen- en composietenreus, Osterwind blijft aan boord.

Op de achtergrond zitten de Belgen van het Brusselse kantoor van CVC. Zij zijn wereldwijd de voortrekkers in chemie en hoogwaardige materialen en de architecten van AOC.