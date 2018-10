'Champagne-uithaal' nekt miljoenenboete in Amerikaanse Roundup-zaak

De kans is groot dat een rechtszaak in de VS rond onkruidverdelger Roundup moet worden overgedaan door een 'opruiende' opmerking van een advocaat. In de zaak was Monsanto, nu in handen van het Duitse Bayer, veroordeeld tot een boete van 289 miljoen dollar.

De Duitse chemiereus Bayer nam vier maanden geleden Monsanto over en erfde zo de boete van 289 miljoen dollar die de maker van de onkruidverdelger Roundup aan de tuinman met terminale kanker Dewayne Johnson moet betalen. De Duitse gigant legde zich niet neer bij het vonnis en vroeg een Californische rechtbank het juryoordeel opzij te schuiven, de boete te verlagen of de rechtszaak over te doen.

Bayer boekte woensdag een belangrijke overwinning. De rechter in San Francisco gaf in een voorlopige beslissing aan dat het proces overgedaan moet worden. Dat moet ze later nog bevestigen, maar doorgaans wordt de voorlopige uitspraak gevolgd.

Champagnekurken

Rechter Suzanne Bolanos geeft als een van de redenen de retoriek van Brent Wisner, de advocaat van Johnson, aan. Wisner verklaarde aan de jury 'dat de Monsanto-toplui champagne op ijs hadden klaarstaan in de bestuurskamer'.

'Als de boete meevalt, zullen de champagnekurken in het rond vliegen', voegde hij eraan toe.

Rechter Bolanos had de passage vooraf gelezen en Wisner vooraf gewaarschuwd om de beeldspraak niet te gebruiken. Dat hij haar advies in de wind sloeg, kon ze maar matig appreciëren. De Monsanto-advocaten speelden daar gretig op in en noemden de opmerkingen 'beledigend en opruiend'.