Chemiebedrijf Lanxess overweegt verkoop waterfilterdivisie

Het Duitse Lanxess is van plan zijn waterfilterdivisie van de hand te doen voor 900 miljoen dollar (iets meer dan 700 miljoen euro). De chemiegroep wil minder afhankelijk zijn van de volatiele prijzen van grondstoffen.

Sinds Matthias Zachert CEO werd van Lanxess in 2014 is het Duitse chemiebedrijf in volle transformatie. Zachert onderzoekt welke deals het bedrijf sterker kunnen maken, zoals onlangs de joint venture met de Saoedische oliegigant Aramco voor de rubberactiviteiten. Hij zet ook cyclische activiteiten in de etalage. Volgens Bloomberg overweegt Lanxess de verkoop van zijn divisie die waterfilters produceert. Die activiteit is goed voor een jaarlijkse winst van ongeveer 50 miljoen euro.

De productie van waterfilters hangt sterk af van de grondstoffen die ze samenstellen, zoals polymeren. De prijzen hiervan waren in de jongste jaren onderhevig aan schommelingen, waardoor Lanxess er liever van af wil.

De vraag is wie die activiteiten zal kopen. De productie van waterfilters is een specialiteit die maar weinig chemiebedrijven in huis hebben. Onder andere DowDuPont en Purolite fabriceren ook waterfilters.

Lanxess heeft in België vijf fabrieken: twee in Kallo, twee in Lillo en één in Zwijndrecht. Ons land is zo de tweede grootste producent voor de chemiegroep, na thuisland Duitsland.

Lanxess is er overigens op uit om een deel van Akzo Nobel over te nemen, samen met private-equityspeler Apollo Global Management. Het is bereid hier 10 miljard euro voor op tafel te leggen.

Lanxess is een wereldspeler, goed voor een omzet van 7,7 miljard euro in 2016, met meer dan 19.000 werknemers in 25 landen. In ons land heeft de chemiegroep vijf fabrieken, in Kallo (glasvezel en rubberchemicaliën), Lillo (caprolactam en polyamide) en Zwijndrecht (butylrubber), en kantoren in Brussel. Samen zijn die goed voor 1.200 medewerkers.