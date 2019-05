Chemiebedrijven beloven veiligheidsregels beter na te leven

De chemiesector geeft toe dat er nog werk is aan de implementatie van de Europese regels. 'Die zijn een topprioriteit', reageert het Belgische Solvay.

De Europese chemiesector neemt het niet al te nauw met de Europese REACH-regels (of Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen), blijkt uit een onderzoek van het Europees Milieubureau (EEB). De chemie-industrie levert de vereiste veiligheidstesten niet, waardoor het niet duidelijk is of chemische producten gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het gaat om chemische producten voor industriële toepassingen, maar ook keuken- en tuinmiddeltjes, voeding of geneesmiddelen.

Volgens het Europees Agentschap van Chemische Stoffen (ECHA), dat moet waken over de naleving van REACH in opdracht van de Europese Unie, is de veiligheid bij twee op de drie chemicaliën niet gegarandeerd. De kwaliteit van de gegevens moet beter, klinkt het.

In een reactie op het onderzoek stelt Cefic, de Europese federatie van de chemie-industrie, dat de sector werk blijft maken van de implementatie van REACH. 'De Europese chemiesector neemt de bevindingen ernstig. We zullen transparant zijn over de acties die we ondernemen om de situatie te remediëren', zegt Marco Mensik, de directeur-generaal van Cefic.

De federatie wijst er wel op dat het een huzarenstukje is de 22.000 chemische substanties die de chemiebedrijven gebruiken op te lijsten.

Solvay , dat net als 32 andere chemiebedrijven in België wordt geviseerd in het EEB-onderzoek, laat in een reactie weten dat REACH 'een topprioriteit' is. 'We houden ons aan de regelgeving', luidt het. 'We nemen de recente bevindingen heel serieus en zullen de conclusies evalueren.' En: 'Solvay werkt binnen Cefic samen met het ECHA en de Europese Commissie om te bepalen op welke gebieden mogelijk verbeteringen nodig zijn.'

Umicore meldt dat het wel in orde is met de Reach-vereisten. 'De claim tegen Umicore is dat onze gegevens niet zijn bijgewerkt. De autoriteiten stellen dat een update om de vier à vijf jaar aanvaardbaar is. Umicore liet zijn producten registreren in 2015 en in 2017. Op basis van deze update-vereiste en de tonnages voldoet Umicore volledig aan Reach.'