Chemieconcern Covestro schrapt wereldwijd 1.700 banen

Covestro schrapt ruim 900 banen in zijn thuisbasis Duitsland. Of banen verdwijnen in de Antwerpse vestiging is niet bekend.

De forse ontslagronde past in het transformatieplan dat moet aflijnen welke activiteiten in de strategie passen en bijdragen aan duurzame groei, kondigde de directie van Covestro aan. De dubbele structuren moeten verdwijnen en de processen eenvoudiger worden.

'Maar de aantallen zijn niet in steen gebeiteld', beklemtoonde een woordvoerder vanop de hoofdzetel. Covestro stelt wereldwijd zo'n 18.000 mensen te werk, onder wie 6.500 in Duitsland. De Antwerpse vestiging telt 900 mensen. De huidige Covestro-activiteiten waren vroeger eigendom van Bayer, maar zijn in 2015 afgesplitst en verzelfstandigd.

Of en hoeveel banen verdwijnen in ons land is niet bekend. 'We zijn donderdag op de hoogte gesteld van de wereldwijde plannen', zegt ACV-afgevaardigde Patrik Collier. 'De lokale directie kon niet zeggen welke impact er zal zijn in Antwerpen. Daarvoor is het volgens haar wachten op een analyse die pas begin volgend jaar afgerond wordt.'

Ik kan op dit moment niemand geruststellen. Patrik Collier ACV-afgevaardigde

De vakbonden hebben aangedrongen op een bijzondere ondernemingsraad. Die vindt volgende week donderdag plaats. 'Maar of daar meer informatie gegeven kan worden, is allesbehalve zeker. Ik kan op dit moment niemand geruststellen', zegt Collier.

De kunststoffen van Covestro worden in tal van producten gebruikt: het zachte schuim bijvoorbeeld in matrassen, autostoelen en sofa's, het harde schuim als isolatiemateriaal in koelkasten en in huisgevels. Andere stoffen - polycarbonaten - worden gebruikt voor autokoplampen en omhulsels voor mobiele telefoons of laptops. Coatings, waarvoor Covestro de grondstoffen levert, moeten auto's en meubels krasvast maken.