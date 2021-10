Chemiedistributeur Azelis doet Zuid-Afrikaanse overname

Azelis neemt Umongo, een Zuid-Afrikaanse verdeler van smeermiddelen, over. Het is de eerste overname sinds de beursgang van de chemiedistributeur Azelis midden september.

Azelis verwerft 90 procent van de aandelen van Umongo, dat voor de meerderheid in handen is van Omnia Group. Financiële details zijn niet bekend.

Umongo, dat 35 werknemers telt in de Zuid-Afrikaanse hoofdzetel in Durban, is een grote (diensten)leverancier aan de smeermiddelenindustrie in de regio. Het bedient zowel kleine bedrijven als grote multinationals, zegt Azelis.