Chemiegroep Tessenderlo scoort beter dan verwacht

De chemiegroep Tessenderlo boekte over de eerste jaarhelft een omzet van 1,02 miljard euro, 9 procent meer dan over het sterke eerste halfjaar van 2020 en beter dan de 962 miljoen die de analisten hadden verwacht.

Voedingssupplementen

De producten van die Tessenderlo-afdeling worden almaar vaker gebruikt in gezondheids- en schoonheidsproducten, zoals collageenpeptide in antirimpelcrèmes en voedingssupplementen voor sporters .

De resultaten van de energiecentrale T-Power lagen in lijn van de verwachtingen: 35,2 miljoen euro omzet tegenover 34,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De lichte daling van de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) van die afdeling (-7% naar 25,6 miljoen) was vooral te wijten aan de ontwikkelingskosten voor de bouw van een tweede gascentrale in Tessenderlo, waarvoor de groep in de eerste jaarhelft de aanvragen indiende.