Chemiereus DSM stoot materialendivisie af

DSM , met hoofdzetel in het Nederlands-Limburgse Heerlen, wil zich helemaal richten op de maatschappelijke en milieu-uitdagingen voor de voedselproductie en -consumptie wereldwijd. Dat kondigde het bedrijf aan in een mededeling.

In de nieuwe strategie is er geen plaats meer voor de materialentak. In eerste instantie wordt die verzelfstandigd. Een verkoop is ook een mogelijkheid. De materialentak omvat een divisie die zich toelegt op de productie van harde vezels en een andere die hoogwaardige plastics maakt. Beide divisies zijn goed voor een jaaromzet van zowat 1,5 miljard euro en tellen 1.000 werknemers in Nederland.

Steenkool

DSM is gegroeid uit het overheidsbedrijf dat de vroegere steenkoolmijnen in Nederlands-Limburg overkoepelde. De naam DSM komt van Dutch State Mines. De groep realiseerde in 2020 508 miljoen euro winst op een omzet van 8 miljard. DSM telt wereldwijd ongeveer 23.000 medewerkers, van wie 3.000 in Nederland. De Belgische captain of industry Thomas Leysen is voorzitter van de raad van commissarissen van DSM.