Chemiesector bereikt voorakkoord over coronapremie en hogere lonen

De vakbonden en werkgevers in de chemiesector hebben een voorakkoord bereikt over de lonen en een coronapremie voor de circa 130.000 werknemers in de sector.

Dat bevestigen vakbond ACVBIE en werkgeversfederatie Essenscia.

De vakbonden gaan het akkoord nu voorleggen aan de achterban. 'Het komt aan hen toe om te beslissen of we het gaan aanvaarden', zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van de christelijke vakbond ACVBIE.

De staking die de bonden komende vrijdag wilden organiseren in de chemiebedrijven, wordt opgeschort. Vorige week waren er enkele acties bij onder meer Agfa-Gevaert en BASF.

In het voorakkoord zit een opslag van 0,4 procent vanaf 1 januari 2022, met een minimum van 10 cent per uur. De minimumlonen worden twee keer verhoogd met 10 cent per uur. Daarnaast komt er een coronapremie van 200 euro.

Essenscia verzette tijdens de onderhandelingen lang tegen zo'n premie omdat sommige bedrijven weliswaar goed boerden tijdens de coronapandemie, maar andere het moeilijk hadden. 'Het lijkt ons beter dat op het niveau van de onderneming zelf te regelen. Zij moeten beslissen of er een coronapremie komt en hoe hoog die kan zijn', klonk het vorige week nog.