Chemieverdeler Azelis maakt zich op voor miljardenbeursgang in september

De Antwerpse chemiedistributeur Azelis trekt over enkele weken naar Euronext Brussel. Het wordt een operatie van ruim 1 miljard euro, de grootste in jaren in ons land.

De beurs van Brussel trapt het najaar af met een kanjer. Over enkele weken trekt de Antwerpse chemieverdeler Azelis naar de markt. Volgens onze informatie zal bij de operatie gemikt worden op grote beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) en zullen zowel bestaande als nieuwe aandelen verkocht worden.

Belgische particulieren moeten niet wanhopen. Een tranche van de beursgang van de Nederlandse webwinkel Cooblue in september zou voor hen zijn voorbehouden.

In de wandelgangen is sprake van een omvang van meer dan 1 miljard euro. Ter vergelijking: de grootste beursgang dit jaar was die van Ekopak. Het waterzuiveringsbedrijf haalde in de lente 60 miljoen euro op. Als men verder teruggaat in de tijd, zijn de grootste operaties die van Unifiedpost (252 miljoen in 2020) en Shurgard (575 miljoen in 2018).

Kleren en voeding

Het weinig bekende Azelis is geen klassiek chemiebedrijf, maar een distributeur. Het koopt producten van grote chemiebedrijven en verkoopt die door aan ondernemingen die ze verwerken in hun producten, gaande van voeding en kleren tot pillen, verzorgingsproducten en parfums, elektronica en detergenten. Volgens kenners is de groep het best te vergelijken met het in Amsterdam genoteerde IMCD , ’s werelds grootste distributeur van fijnchemie. Het in Antwerpen gevestigde Azelis zou goed zijn voor een omzet van bijna 2 miljard euro. Het is sinds drie jaar in handen van EQT, het investeringsfonds van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, en van het Canadese pensioenfonds PSP.

Azelis heeft een resem banken geselecteerd om de aandelen in de markt te plaatsen. Goldman Sachs en JPMorgan leiden het bankensyndicaat, waarin ook een rol is weggelegd voor HSBC, Barclays, ING en BNP Paribas. Bij eerdere berichten over de beursgang werd een waarde van om en bij 5 miljard op het bedrijf geplakt. Daarmee zou Azelis de grootste nieuwkomer in jaren zijn. Bpost kreeg in 2013, toen het naar de beurs trok, een waardering van 2,9 miljard euro mee.

Azelis wordt de vijfde nieuwkomer op de Brusselse beurs dit jaar na Ekopak, het ‘biotechbedrijf voor huisdieren’ Theravet, het agrotechnologiebedrijf Biotalys en het nieuwe internet- en televisieplatform Choice.

Coolblue

De operatie van Azelis is voorbehouden voor grote beleggers. Maar de Belgische particulieren moeten niet wanhopen, want ze krijgen de komende weken de kans om in te tekenen op de beursgang van de Nederlandse webwinkel Coolblue. Een tranche van die operatie is voorbehouden voor Belgische particulieren, vernam De Tijd.

De Nederlandse webwinkel mikt volgens eerdere persartikels op een beurswaarde van 3 à 6 miljard euro. Dat kan de kassa doen rinkelen bij de Nederlandse investeerder HAL, die 49 procent van Coolblue bezit. Medeoprichter en CEO Pieter Zwart heeft 51 procent van het bedrijf in handen.