Christian Reinaudo stapt op bij Agfa

Agfa-Gevaert wuift eind deze maand zijn Franse CEO uit. Hij wordt opgevolgd door zijn landgenoot Pascal Juery, die overkomt van Solvay.

Na tien jaar komt er een einde aan het Reinaudo-tijdperk bij Agfa. De 65-jarige Fransman werd in 2008 aangetrokken om de Healthcare-divisie te leiden, waarna hij twee jaar later Jo Cornu opvolgde als CEO van de hele groep.

Reinaudo blijft wel zetelen in Agfa's raad van bestuur. Hij zit ook in het bestuur van Biocartis en Domo Chemicals.

Voorzitter Klaus Röhrig is een en al lof over Reinaudo’s parcours. 'Reinaudo werd CEO in moeilijke omstandigheden. Na de crisis van 2008-2009 slaagde hij erin het bedrijf te stabiliseren en de rendabiliteit te herstellen. Hij rolde een groeistrategie uit voor alle activiteiten die haar vruchten begint af te werpen, wat de jongste twee kwartalen hebben aangetoond. De geplande verkoop van de IT-activiteiten van Healthcare (afronding in tweede kwartaal, red.) zal Agfa het nodige geld (975 miljoen euro, red.) opleveren om verder te groeien.'

Groeispoor

Schermvullende weergave Pascal Juery, de nieuwe CEO van Agfa. ©doc

Zijn opvolger, de 54-jarige Pascal Juery, komt volgens Röhrig op een beslissend moment in de transformatie van de groep. ‘Met zijn ervaringen in het management van Solvay, dat midden in een transformatie zit, zal hij Agfa door snel veranderende markten kunnen gidsen.’

Juery, een chemicus van opleiding, heeft dertig jaar ervaring in de chemiesector. De Parisien was de voorbije tien jaar lid van het directiecomité van Solvay. Daarvoor werkte hij bij Rhodia, het Franse bedrijf dat Solvay in 2011 overnam. Bij Solvay was hij kandidaat om CEO Jean-Pierre Clamadieu op te volgen. Uiteindelijk moest hij genoegen nemen met een adviserende rol naast de nieuwe CEO Ilham Kadri.

Het wordt Juery’s taak om het overblijvende Agfa met veelal traditionele activiteiten weer op het groeispoor te krijgen. Daarvoor kan hij na de verkoop van de IT-activiteiten van Healthcare putten uit ruim 900 miljoen euro. Al zal daarvan ook een deel naar de pensioenfondsen en de aandeelhouders vloeien.

Parcours

Christian reinaudo > 65 jaar, geboren in Avignon. > Ingenieur in de scheikunde. > Werkte 30 jaar bij Alcatel. > Sinds 2008 bij Agfa-Gevaert, eerst als topman van Healthcare, sinds 2010 als CEO. Agfa-Gevaert > Maakt drukplaten en software voor drukkerijen, grootformaatprinters, inkten, synthethisch papier, industriële röntgenfilm en radiologietechnologie. > Realiseert 2 miljard euro omzet > Verkoopt volgend kwartaal zijn kroonjuweel aan het Italiaanse Dedalus voor 975 miljoen euro. Het gaat om de software voor de workflows van ziekenhuizen en de patiënt en de software om medische beelden te delen. Samen goed voor 260 miljoen euro.

Juery start bij Agfa onder een gunstiger gesternte dan zijn voorganger Reinaudo. Die had het niet onder de markt bij de meer dan 150 jaar oude chemiegroep - door haar geschiedenis van filmrolletjes vroeger 'het ministerie van de film' genoemd. Hij moest een fikse financieel-economische crisis uitzweten, evenals een forse stijging van de zilverprijs.

Onder Reinaudo's bewind werd het zilvergehalte in Agfa's producten zo veel mogelijk afgebouwd om minder onderhevig te zijn aan de grillige grondstoffenprijzen.

De Fransman kreeg ook de zware pensioenlasten (1 miljard euro) en een forse schuldenberg op zijn bord. Die laatste wist hij de voorbije jaren weg te werken. In de krimpende papiermarkt koos Reinaudo voor een joint venture met Lucky, China's grootste fabrikant van drukplaten. ‘Grafische spelers die hun kostenbasis niet in China hebben, gaan eraan’, zegt de uittredende CEO over die move.

Reinaudo heeft Agfa tien jaar lang geherstructureerd en getransformeerd. Zonder veel sociale onrust, een paar stakingen niet te na gesproken. Het personeelsbestand slonk van 12.000 à 13.000 naar de huidige 10.000, door mensen niet te vervangen, veel pensioneringen en de verkoop van activiteiten.

De kers op de taart werd de verkoop van het kroonjuweel Healthcare voor bijna 1 miljard euro, een mooie 18 keer de brutobedrijfswinst.