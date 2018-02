Clamadieu: ‘Ik ga niet naar Engie om postjesstrijd te voeren'

Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu wordt voorzitter van de Franse energiereus Engie. 'Het Belgische nucleaire dossier is een heet hangijzer voor Engie. Jullie zien me dus nog terug in Brussel.'

Jean-Pierre Clamadieu excuseert zich wanneer hij verschijnt op een scherm in de grote vergaderzaal op de Brusselse Solvay Campus. Dat hij om praktische redenen niet in Brussel kon zijn en daarom het interview via teleconferencing vanuit Parijs doet. Alsof de CEO van Solvay eventuele kritiek - ‘hij is nog niet eens officieel voorzitter van het veel grotere Franse Engie of hij heeft België al de rug toegekeerd’ - voor wil zijn.

Feit is dat het voorzitterschap van de Franse energiereus Clamadieu in één klap katapulteert naar de hoogste regionen van economisch en zelfs politiek Frankrijk. Engie, 150.000 werknemers en een omzet van 66,6 miljard euro, is voor 25 procent in handen van de Franse overheid. Het is ook een publiek geheim dat Clamadieu de steun kreeg van de Franse president Emmanuel Macron. Vanuit de voorzitterszetel zal Clamadieu overigens ook wegen op het Belgische energiebeleid, aangezien Engie het moederbedrijf is boven Electrabel.

Hij zal wel breken met de traditie in Franse semi-overheidsbedrijven dat de CEO ook de voorzitter was, zoals bij de huidige voorzitter Gérard Mestrallet lang het geval was. Mestrallet was, nadat hij het CEO-schap had overgelaten aan Isabelle Kocher maar zit nu aan de leeftijdsgrens. Kocher, die het niet kon vinden met Mestrallet, had gehoopt om opnieuw beide functies te verenigen, maar dat wilde de Franse regering niet.

Toen Clamadieu gepolst werd om voorzitter van de raad van bestuur van Engie te worden stelde hij twee voorwaarden, zegt hij nu. ‘Eén: Isabelle moest ervan overtuigd zijn dat we samen een goed functionerend duo zouden vormen. En twee: dat ik me zo kan organiseren dat ik dit jaar, tot er een nieuwe CEO is, bij Solvay nog de transitie kan verder begeleiden.’

‘Isabelle heeft lange tijd vastgehouden aan het idee om beide twee functies in zich te verenigen. Ik wilde dus zeker weten of ze vrede had met de beslissing van de raad van bestuur en van de Franse overheid om de twee functies gescheiden te houden.’

U kent Isabelle Kocher al langer omdat ze, net als u, in de raad van bestuur van bankverzekeraar Axa zit. De Franse radiozender BFM Business heeft ooit gesteld dat u in 2015 al in conflict hebt gelegen met haar, toen u was aangezocht om bestuurder bij Engie te worden.

Jean-Pierre Clamadieu: ‘Dat een conflict noemen is fel overdreven. Mijn naam werd inderdaad toen genoemd als bestuurder. Ik ben één van de Franse bedrijfsleiders die de energiebusiness kent en zich er expliciet over uitspreekt. Isabelle heeft me gebeld om te zeggen dat ze er andere ideeën op na houdt, dat is heel legitiem.’

‘Ik ga ook niet naar Engie om een strijd te voeren om postjes of om een ander zijn job in te nemen. Nee, ik word voorzitter van de bestuursraad. Ik zal niet de operationele leiding nemen. En het plan is absoluut niet om binnen twee jaar plots ook de CEO te worden.

Op 18 mei wordt u officieel aangesteld. Hebt u al een lijstje met prioriteiten als Engie-voorzitter?

Clamadieu: ‘Het is nog wat te vroeg om daarop te antwoorden, maar de groeistrategie, na een periode van transformatie, is prioriteit. Natuurlijk blijven er nog enkele hete hangijzers, ook in België, met het dossier van de nucleaire centrales. Daar wil ik mijn bescheiden kennis van de Belgische politiek en economie inzetten. Jullie zullen me dus nog wel zien in Brussel, ja.’ (lacht)

De Franse overheid is de grootste aandeelhouder bij Engie. Vreest u geen politieke inmenging?

Clamadieu: ‘Engie is een privé-bedrijf waarin de overheid 25 procent van de aandelen en een derde van stemrechten. Ze controleert dus de algemene vergadering, maar het is geen publiek bedrijf zoals bij de Franse spoorwegmaatschappij SNCF waarvan ik ooit bestuurder ben geweest. In de raad van bestuur zitten vijf of zes vertegenwoordigers van diverse ministeries die elk met hun eigen ideeën kwamen.



U hebt als Fransman het Belgisch ondernemersklimaat aan den lijve ondervonden. Hoe is u dat bevallen?

Clamadieu: ‘Heel goed. De Belgische zakenwereld is heel open en pragmatisch. Je kan in België makkelijk met elkaar in gesprek treden, minder formalistisch dan in Frankrijk.’‘De hervormingen van de regering om de competitiviteit te verhogen waren welgekomen. Er is in België eindelijk een fiscale stabiliteit, die we in Frankrijk hebben moeten ontberen. Gelukkig is dat onder de nieuwe Franse president nu ook aan het komen.'

Jean-Pierre Clamadieu 59-jarige Fransman.Studeerde mijnbouwingenieur.

Werkte tien jaar in overheidsdienst.

Maakte daarna carrière bij de toenmalige Rhodia-moeder Rhône-Poulenc.

Belandde bij Solvay in 2011, toen het Rhodia inlijfde.

Sinds 2012 CEO van Solvay, dat hij grondig transformeerde.

Bij Engie volgt hij in mei veteraan ­Gérard Mestrallet op als voorzitter.

Ook bestuurder bij de Franse verzekeraar AXA en de Franse fabrikant van auto-onderdelen Faurecia.

'Het heeft me wel verrast dat België dan toch weer een effectentaks lanceert, op het moment dat Frankrijk onder Macron de rijkentaks afschaft. Ik zie ook een sterke dynamiek in de Belgische start-ups rond biotech en geneeskunde.’

Wat moet er nog veranderen in België op politiek, economisch en sociaal vlak?

Clamadieu: ‘Delicate vragen, hè. (lacht) Ik zie drie zaken. De loonkosten zouden nog verder mogen dalen - dat geldt trouwens ook voor Frankrijk.’

‘Ik denk ook dat we de vrije handel moeten omarmen. Met de discussies rond het handelsakkoord tussen Europa en Canada (CETA waar PS-coryfee Paul Magnette tegen was, red.) heeft België geen goede beurt gemaakt. Het was heel paradoxaal dat precies in België daar zoveel weerstand tegen bestond, omdat het een klein land is dat afhankelijk is van export en van buitenlandse investeerders. De handelsakkoorden – met Canada, met Japan, met de Mercosur-landen - worden nog belangrijker nu de Verenigde Staten zich geslotener opstellen.’

‘Een derde thema is onderwijs en opleiding van onze mensen. We werven veel ingenieurs en doctors in de wetenschappen aan. In Europa moeten we die toestroom naar de bedrijven blijven verzekeren. Zelfs in onze energie en chemiebedrijven.’

Wat zijn nog de grote wervenbij Solvay na uw vertrek?

Clamadieu: ‘Het is niet dat er niets meer te doen valt bij Solvay. We zitten op einde van een lange transformatieperiode. in 2018 willen we de organisatie hieraan aanpassen. De klanten eisen steeds meer onze aandacht op, omdat ze specifieke maatoplossingen willen voor hun producten. We zijn aan het einde van een hoofdstuk. Maar zoals in elk boek volgt er dan een nieuw hoofdstuk.’

Er komt een nieuw onderzoekscentrum op de Solvay-campus in Brussel. Hoe gaat dat eruit zien?

Clamadieu: ‘Er komt een nieuw kantoorgebouw, waarvoor we een architectuurwedstrijd uitschrijven. Daarnaast willen we de verschillende aparte onderzoeksgroepen in Brussel samenbrengen in één centrum, en daar nieuwe competenties te ontwikkelen door samen te werken met universiteiten, incubatoren, andere bedrijven. In Lyon hebben we nu al een incubator voor start-ups. Dat zouden we graag ook in op de hoofdzetel in Brussel doen. We willen hier externe partners kunnen ontvangen om samen te werken en tevens een showroom hebben om onze klanten te tonen wat we kunnen. Dat missen we echt.’