Clamadieu vervroegd weg bij Solvay

De Fransman Jean-Pierre Clamadieu, de CEO van Solvay, volgt veteraan Gérard Mestrallet op als voorzitter van de Franse energiereus Engie. Daardoor vertrekt hij vervroegd bij de Belgische chemiegroep.

Engie, ook in ons land een belangrijke speler, slaat in mei van dit jaar een bladzijde om. Oudgediende Gérard Mestrallet zal na de algemene vergadering van de groep immers geen leidende positie meer hebben bij het vroegere GDF Suez. Lange tijd was hij zowel CEO als voorzitter. Na het aantreden van Isabelle Kocher als CEO vorig jaar bleef hij voorzitter, maar ook daaraan komt nu een einde door het bereiken van de leeftijdsgrens. Ondanks de verlenging met twee jaar van zijn mandaat die hij in 2016 kon bedingen.

Dus was het uitkijken naar een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Zeker omdat Kocher haar slag niet thuishaalde. De CEO trachtte vorig jaar, in navolging van Mestrallet, om président directeur général ofte pdg te worden en zo de functies van gedelegeerd bestuurder en voorzitter opnieuw te combineren.

Maar de raad van bestuur, waar de Franse staat als grootaandeelhouder een doorslaggevende stem heeft, besloot begin deze haar niet te volgen en de twee jobs gescheiden te houden. Tegelijk sprak hij echter zijn vertrouwen in Kocher uit. Daarmee kwam een einde aan maanden van spanningen aan de top van de groep, al was het maar omdat Kocher en Mestrallet het niet goed met elkaar kunnen vinden.

Clamadieu

Er circuleerden verschillende namen als nieuwe voorzitter, maar volgens de Franse pers kwamen we de voorbije dagen te weten dat Clamadieu (59) in pole position lag voor de functie. Hij kreeg begin deze week de expliciete steun van de Franse overheid.

Zijn benoeming werd dinsdag bevestigd door een buitengewone vergadering van de raad van bestuur bij Engie, meldde de groep 's avonds. Clamadieu, mijnbouwingenieur van opleiding, is al enigszins vertrouwd met de energiesector. Zo is Solvay een grootverbruiker van elektriciteit en leidde hij jarenlang de commissie duurzame ontwikkeling van de Franse werkgeversfederatie Medef.

Solvay

Het was de vraag of zijn aanstelling bij Engie gevolgen zou hebben voor zijn baan bij Solvay. De Franse pers was alleszins stellig dat Clamadieu zou opstappen bij Solvay. Experts merkten bovendien op dat de twee taken moeilijk te combineren zijn. Engie is een reus met 150.000 werknemers in zowat 70 landen.

Solvay meldde niet geheel verrassend dinsdagavond dat de zoektocht naar een opvolger voor Clamadieu versneld wordt. Voorlopig blijft hij alleszins aan boord bij Solvay, waar hij sinds 2012 CEO is. Hij belandde er na de overname van het Franse Rhodia. Zijn mandaat bij de Bel20'er liep tot september 2019 en kon in principe nog verlengd worden.