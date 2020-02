Coronavirus leidt tot tijdelijke werkloosheid bij Amcor

De Zwitserse groep Amcor heeft een productiefaciliteit in Gent, in de buurt van de Ghelamco Arena.

Amcor Flexibles is een van de eerste Belgische bedrijven die tijdelijke economische werkloosheid moeten invoeren door de impact van het coronavirus.

Amcor is een fabrikant van verpakkingen, onder meer voor de drank- en voedingssector en voor gezondheidsbedrijven. Het hoofdkantoor is gelegen in Zwitserland. De groep is goed voor 13 miljard dollar (12 miljard euro) omzet. In ons land heeft ze een productiesite in Gent, op een steenworp van de Ghelamco Arena.

Het bedrijf liet onlangs weten dat het door het coronavirus in bepaalde afdelingen overgaat tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Dat is naar verluidt te wijten aan leveringsproblemen. Bij het bedrijf was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.

De kans is groot dat nog meer bedrijven tijdelijke economische werkloosheid aanvragen. Nu deden nog maar drie bedrijven in ons land dat. Amcor is daar een van.

Uit een rondvraag van de technologiekoepel Agoria, bleek eerder deze week dat het Belgische bedrijfsleven steeds meer hinder ondervindt door de uitbraak van het coronavirus. De helft van de respondenten - goed voor 19.000 jobs - ziet de productie in China of in de rest van Azië spaak lopen, twee derde ervaart storingen in de toelevering van onderdelen van China naar België.