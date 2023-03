Slechts een fractie van de miljoenen matrassen die jaarlijks worden weggegooid, wordt gerecupereerd. De chemiebedrijven Covestro en Recticel hebben een onderzoek afgerond naar een nieuwe recyclagetechniek die dat kan veranderen. 'We hebben de technologie in handen om het proces volledig circulair te maken, maar daarvoor is schaalvergroting nodig.'