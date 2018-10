Covestro investeert 300 miljoen euro in Antwerpse haven

VAN GARNALENVOEDING TOT LUIERVULLING

Een overzicht van de recente investeringen in de Belgische chemiesector.

- Het Japanse Nippon Shokubai huldigde deze week twee nieuwe fabrieken in voor de productie van superabsorberende polymeren (luiervulling) en de basisgrondstof acrylzuur. De investering van 350 miljoen euro levert 70 jobs op.

- Evonik trok ruim 50 miljoen euro uit voor de productie van silica, dat gebruikt wordt in verven, siliconen en isolatie. Twee jaar geleden nam het de eerste installatie ter wereld voor de productie van een voedersupplement voor garnalen en andere schaaldieren in gebruik. De voorbije tien jaar investeerde het 500 miljoen euro, onder andere in een fabriek voor butadieen (voor autobanden) en methionine (kippenvoer).

- Vynova - waarachter twee Duitse ondernemers schuilen - draaide de geldkraan de voorbije jaren volledig open voor de modernisering en de expansie van een voormalige chemiefabriek van Tessenderlo Group. 150 miljoen euro ging onder andere naar een nieuwe installatie voor kaliumhydroxide, die een derde minder energie vergt.

- Inovyn (ex-Solvay) kondigde eerder deze maand aan 100 miljoen euro te investeren in de voormalige Solvay-site in Jemeppe-sur-Sambre. Inovyn wil de productie van pvc opdrijven om de stijgende vraag uit de bouw en de verpakkingsindustrie te volgen.

- Het Amerikaanse FRX Polymers begon in 2015 met een eerste installatie voor de aanmaak van milieuvriendelijke vlamvertragers, voor onder meer consumentenelektronica (computers, smartphones), vliegtuigen, hotels en cruiseschepen. Denk daarbij aan zetels, tapijten en gordijnen. Het bedrijf is gevestigd op de site van Covestro in Antwerpen.

- Total en ExxonMobil investeerden respectievelijk 1,1 miljard euro en 1 miljard in de modernisering van hun raffinagecomplex in Antwerpen, een belangrijke schakel aan het begin van de waardeketen van de chemie.

- Het Japanse Kaneka breidde voor 34 miljoen euro de productie van MS Polymer uit, een basismateriaal voor elastische lijm- en voegkitten. Soudal is een van de afnemers.Kaneka in Westerlo was in de jaren zeventig de eerste Europese vestiging van een Japans chemiebedrijf.

IN DE PIJPLIJN

Antwerpen is samen met Rotterdam in de running voor een investering van 2,7 miljard euro door het Britse Ineos. Dat kan 500 jobs opleveren. Ineos is net als Borealis van plan een nieuwe PDH-installatie te bouwen, alsook een kraker om ethaan om te zetten in ethyleen. Ineos pompte 150 miljoen euro in extra productie- en opslagcapaciteit voor ethyleenoxide.

BASF en het Nederlandse Avantium werken aan een fabriek voor PEF, een kunststof uit plantaardige materialen. Ze willen er de aanval mee inzetten op petflesjes, aluminium blikjes en folies. De investering van zowat 300 miljoen euro in Antwerpen heeft vertraging opgelopen.