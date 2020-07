Covid-19 zorgt voor zeldzaam 'Kodak moment' op Wall Street

Voor beleggers met een beetje kilometers op de teller was het dinsdag even met de ogen knipperen. Eastman Kodak verdrievoudigde op Wall Street ruim, van 2,62 naar 7,94 dollar.

Straf voor een aandeel dat Wall Street al meerdere keren afgeschreven hebben. Begin dit decennium verloren de aandeelhouders alles bij een bankroet van de fotopionier die zo iconisch was dat oudere Amerikanen (én Belgen) een fototoestel een 'kodak' noemen. In 2014 volgde een doorstart en herintrede op Wall Street. Zonder succes: op zes jaar tijd verloor het aandeel meer dan 90 procent van zijn waarde.

Tot woensdag dus. En een persbericht van het Witte Huis. De Amerikaanse regering gunt Eastman Kodak een lening van 765 miljoen dollar om in de fabrieken in upstate New York - de bakermat van de Kodak-filmrolletjes - en Minnesota 'Kodak Pharmaceuticals' af te trappen. Met andere woorden: de vroegere producent van filmrolletjes moet zich heruitvinden als 'all-American' producent van essentiële ingrediënten van covid-19 geneesmiddelen.