De CEO die experimenteert met slakken, hommels en batterijen...

De industriële duizendpoot Floridienne kweekt escargots en zee-egels, produceert sausen, zet hommels in om tomaten te bestuiven, bestrijdt schadelijke insecten met wespen en mijten, ontwikkelt enzymen tegen ziektes en rccycleert autobatterijen. 'We gaan in Europa een fabriek bouwen voor het hergebruik van batterijen van elektrische auto's', zegt topman Gaëtan Waucquez.

‘Toen ik jong was en aan de unief zat, droomde ik ervan om CEO en aandeelhouder te worden van een Belgisch bedrijf, in een vredige omgeving, zonder agressiviteit, in een sector die bezig was met de toekomst. Floridienne heeft dat allemaal. Mijn droom nu? Aandeelhouder blijven tot ik sterf.’

Gaëtan Waucquez, de topman en controleaandeelhouder van de Belgische beursgenoteerde holding Floridienne, zegt het met een brede glimlach, maar meent wat hij zegt. Ik amuseer mij hier rot, zegt hij minzaam. ‘De koers van het aandeel? Ik bekijk die nooit. Mijn enige zorg is geld vinden voor goede projecten, ‘le reste je m’en fous.’

Als we hem vragen hoe hij erin slaagt een holding met 46 dochterondernemingen, 29 productiesites in 27 landen in drie totaal verschillende divisies - Lifesciences, Chemicals en Gourmet food - te managen, steekt hij van wal. Anderhalf uur lang. Vol passie. In het Frans, want dat spreekt hij het best. Het halfjaarlijks financieel verslag dat hij ons toestopte, komt niet aan bod.

‘Elke divisie heeft een heel goede CEO’, antwoordt hij. Ik hoef mij daar niet te moeien. Ik moet goede mensen zoeken, goede projecten identificeren, goede manieren vinden om ze te financieren - en als dat niet lukt - goede partners vinden. Een fulltimejob, want de chemietak leid ik zelf.’

Gaëtan Waucquez Geboren in 1966, getrouwd, drie kinderen. CEO en referentieaandeelhouder van Floridienne sinds 2008. Was voordien financieel directeur bij Floridienne en werkte daarvoor bij UCB en Petrofina. Studeerde rechten aan UCLouvain en haalde diploma’s aan de VUB, ULB en Insead. Telg van familie met belangen in Etex, Aliaxis, Sibelco en

Degroof Petercam.

Hip

Floridienne, dat 374 miljoen euro omzet boekte in 2020, doet bij de leek niet direct een belletje rinkelen. Nochtans is het actief in hippe niches, propere technologieën en milieu. Actuele domeinen. Investeerders smaken de switch van (vervuilend) chemiebedrijf naar innovatieve groep. Het aandeel is dit jaar bijna verdubbeld en een van de best presterende op de Brusselse beurs. Was Floridienne Amerikaans, het zou volgens sommigen gehypet worden als een toekomstige eenhoorn.

Waucquez blijft er rustig onder. Hype creëren interesseert hem niet. Grote internationale investeerders evenmin. ‘We willen Belgisch blijven. Ik begrijp ook niet waarom de koers zo explosief is gestegen, ook al zijn we goed bezig.’

Floridienne is een van de eerste beursgenoteerde bedrijven van België. Het werd opgericht in 1898 door enkele ondernemers die eind 19de eeuw naar Florida

- vandaar de naam - trokken op zoek naar fosfaten voor de bemesting in de landbouw. Ze brachten ze met zeilschepen naar Gent en verdeelden ze over heel Europa. Een succes. In 1902 trokken ze naar de beurs.

Na de fosfatenbusiness stapte de groep in de verwerking van metalen om plastic te stabiliseren (zink, cadmium, lood). Toen de chemie in de jaren 90 begon te diver-

sifiëren naar de farma bleek Floridienne onvoldoende kapitaalkrachtig om hetzelfde te doen. Het richtte zijn pijlen op escargots, een passie van de toenmalige CEO en controle-eigenaar Jean-Marie Delwart. Hij kocht verschillende Franse ‘escargotiers’ op en bouwde een voedingstak uit.

Vandaag telt de voedingsdivisie van Floridienne meerdere fabrieken in Frankrijk en Oost-Europa die bereide wijngaardslakken - 400 miljoen per jaar - maken, net als diepgevroren sint-jacobsschelpen, gevulde mosselen, aperitiefhapjes en bladerdeeg. In België en Frankrijk heeft het bedrijf fabrieken die gerookte bereidingen op basis van vis maken. In Frankrijk is het het nummer een in de sector van rolmops. Voor de internationale grootdistributie produceert het sauzen, confituren en smeerpasta’s.

‘Belgen zijn wereldwijd bekend voor hun sauzen’, zegt Waucquez. ‘Ze zijn daar heel succesvol in. Sauzen volgen de frieten. Ze zijn een van onze speerpunten.’ Dat geldt niet langer voor de zalmactiviteiten. De zalmfabriek in Fleurus ging de deur uit. ‘Zalm is een gedegradeerd product geworden. Het wordt ingespoten met zout water. Mensen weten niet meer wat goede zalm is. De markt voor onze haut-de-gamme was te klein.’ In mei verkocht Waucquez ook zijn vanillebedrijven in Madagaskar en

Papoea-Nieuw-Guinea.

Gratis opladen op de parking

Ook in de chemieafdeling gaat Waucquez meer focussen. In 2014 ging de laatste zink- cadmium- en loodfabriek, in Ath, in de uitverkoop. Vorig jaar werd het Duitse IKA, dat additieven levert aan de pvc-industrie, verkocht. Waucquez: ‘Momenteel werken we aan de verkoop van het Turkse Kimflor, dat pvc-stabilisatoren bouwt. Het is rendabel, maar past niet meer in onze strategie.’

Het enige wat van de ‘chemieroots’ overblijft, is het Franse SNAM, Europees leider in de recyclage van nikkel en lithium-ionbatterijen van auto’s, treinen en vliegtuigen. SNAM heeft twee fabrieken in Frankrijk en werkt actief samen met de meeste Europese autoconstructeurs voor de inzameling en de recyclage van batterijen in hybride en elektrische auto’s.

‘Een juweeltje met een enorm potentieel. We hebben er grootse plannen mee’, zegt Waucquez. ‘Tegen 2030 is volgens de meest pessimistische voorspellingen

30 procent van het wagenpark elektrisch. De vraag naar batterijen wordt dus enorm. We rekenen op groeicijfers tot 100 procent per jaar. Alle grote autofabrikanten zullen ook op zoek moeten naar oplossingen om die batterijen te recycleren. Die zijn er in Europa amper. Met SNAM hebben we diagnostica en software ontwikkeld om autobatterijen die aan het einde van hun levenscyclus zijn te herwerken voor hergebruik. Zowel voor de autosector als voor de opslag van energie uit hernieuwbare energie. Meestal is maar een deeltje van de afgedankte batterijen kapot en kunnen ze nog jaren worden hergebruikt voor stationaire energieopslag.’

SNAM heeft voor zijn herwerkte batterijen twee testprojecten lopen op winkelparkings in Frankrijk, samen met EDF. ‘We stopten de herwerkte batterijen in serie in een container om er de energie van de zonnepanelen op het dak van de winkel in op te slaan. De klanten die er parkeren, kunnen gratis elektriciteit afnemen. ‘s Nachts stellen we de parking tegen betaling open. Iedereen gelukkig. Op die manier gaan de batterijen niet na zeven jaar naar de schroothoop, maar pas na 12 of 14 jaar. Een groot verschil voor het milieu.’

Waucquez werkt al twee jaar aan zijn plan om de autobatterijen van SNAM ‘une seconde vie’ te geven. De volgende stap is de bouw van een nieuwe fabriek die batterijen inzamelt, trieert én herwerkt voor hergebruik. ‘Waar die fabriek komt, is nog niet beslist’, zegt Waucquez. ‘België, Frankrijk en Duitsland zijn geïnteresseerd. Veel hangt af van de overheidssteun. Waarschijnlijk komt ze langs de Duits-Franse grens, in Lotharingen, middenin de rijkste regio van West-Europa. Daar zullen ook de meeste batterijen te recupereren zijn.’

Waucquez hoopt ook op massale steun van Europa, dat al ettelijke keren heeft laten horen dat het alles uit de kast wil halen om de batterij-industrie in Europa nieuw leven in te blazen. Voor de financiering van de fabriek is geld nodig. Tientallen miljoenen. Geld dat Floridienne niet heeft. ‘Voor de eerste fase hebben we een Duitse partij gevonden die expertise in huis heeft en de autosector goed kent. Zij investeert 10 miljoen euro en neemt een minderheidsbelang in SNAM dat gewaardeerd wordt op 40 miljoen euro.’ Na de transactie, die eind oktober moet afgerond zijn, zal Floridienne 57,6 procent in SNAM overhouden.

‘In 2024 hopen we de fabriek te openen. We willen het nummer een in Europa worden. Om verder te groeien zal minstens 30 à 40 miljoen nodig zijn’, schat Waucquez. ‘Er zullen verschillende fabrieken nodig zijn.’ Daarvoor liggen plannen klaar om met SNAM naar de beurs te trekken. ‘Over twee à vier jaar. Dat is de timing die onze Duitse partner voor ogen heeft. Dan worden wij minderheidsaandeelhouder. Als holding mag je geen rem zijn op de groei van je participaties. Anders ben je verkeerd bezig.’

Snelle concurrentie van grote recyclagespelers als Umicore of autoproducenten verwacht hij in een eerste fase niet. ‘Ze zeggen dat ze interesse hebben, maar ze wachten liever af tot de markt matuur is en ze zeker zijn van hoge winsten. De enige die er echt op focussen, zijn scale-ups zoals het Amerikaanse Redwood Materials, opgericht door de medeoprichter van Tesla, Jeffrey Straubel.’ Het bedrijf haalde deze zomer 700 miljoen dollar op en wordt gewaardeerd op meer dan 3,5 miljard.

Floridienne Omzet (2020): 374 miljoen euro.

Opgedeeld in drie takken: Gourmet food (167 miljoen euro omzet), Lifesciences (151 miljoen) en Chemie (56 miljoen).

Brutobedrijfswinst: 38 miljoen

Nettowinst: 8,4 miljoen

2.500 werknemers, van wie 1.700 bij Biobest.

Aandeelhouderschap: Familie Waucquez (50,1%), Philippe de Spoelberch (21,7%), Waalse overheid (8,4%), publiek (27,6%). De familie de Spoelberch bezit ook 28 procent van SNAM.

Tomatenrobots

De tweede ‘jewel on the crown’ van Floridienne is Biobest. Het hoort bij de derde divisie van de groep: Lifesciences. Het bedrijf uit Westerlo werd in 1982 opgericht door de dierenarts Roland De Jonghe, die hommels inzette om gewassen in tomatenkwekerijen biologisch te bestuiven. Zijn procedé sloeg massaal aan - zijn hommels gaan wereldwijd op reis - en Floridienne nam in 2012 de volledige controle.

Nu telt het Kempense bedrijf 12 fabrieken, 30 dochterondernemingen, 1.700 werknemers en verdeelt het producten in meer dan 60 landen, goed voor 160 miljoen euro omzet in 2021. Hommels vormen nog 20 procent van de omzet. De rest komt uit wat Waucquez ‘biocontrole’ of ‘integrated pest management’ noemt, schadelijke insecten bestrijden met goedaardige. Biobest is wereldwijd het nummer twee - na het Nederlandse Koppert - in de plaagbestrijding van gewassen via goedaardige insecten en andere organismen zoals schimmels of bacteriën. Een bekend voorbeeld is de bestrijding van bladluizen door lieveheersbeestjes.

Waucquez: ‘Biobest groeit elk jaar organisch met 15 procent, via overnames met

10 procent. Dat betekent dat we om de drie jaar verdubbelen in omvang. In Westerlo zitten 35 onderzoekers die niets anders doen dan nieuwe oplossingen zoeken. We werken met een 70-tal insecten, plus

8 soorten hommels.’

Biobest, de hommelkwekerij en specialist in gewasbescherming met andere insecten.

Biobest nam eind vorig jaar zijn Amerikaanse sectorgenoot Beneficial Insectary over, met 42 miljoen euro de grootste overname in zijn geschiedenis. Het bedrijf kweekt mijten en insecten die spinnen, bladluizen en tripsen opruimen. Dit jaar werd het Australische Manchil Altman overgenomen, de marktleider voor gewasbescherming in serres. Biobest nam ook participaties in het Canadese Ecoation (ontwikkelaar van AI in serrelandbuw) en de Israëlische roboticastart-up Arugga AI Farming, dat robots ontwikkelt voor de bestuiving van tomaten.

‘Dat ziet er indrukwekkend uit’, zegt Waucquez. ‘De robots lopen door de serregangen en blazen op de bloemen zonder ze aan te raken. Behalve in de insecten investeren we ook in artificiële intelligentie. Zo kunnen we veel nauwkeuriger en met veel minder serrebezoeken aan biologische gewasbestrijding doen. We willen een one stop shop worden in biocontrole en willen een direct contact met de boeren.’

Biobest voert exclusieve onderhandelingen over de overname van een ‘belangrijke speler in de sector’ met een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Waucquez: ‘We verwachten de deal begin 2022 af te ronden.’

De markt is volgens Waucquez gigantisch. ‘Milieu en gezondheid worden steeds belangrijker in de landbouw. Wie wil binnenkort nog bloemen meenemen op ziekenhuisbezoek als je weet dat ze met pesticides zijn behandeld? Wijnboeren zoeken naar oplossingen om zo veel mogelijk te telen zonder pesticides. Niet makkelijk.’

In tegenstelling tot bij SNAM zijn de investeringen in de biosector behapbaar. Waucquez: ‘Biobest is minder kapitaalintensief en ook matuur. Dat kunnen we via bankleningen financieren.’ Een afsplitsing of beursgang is niet aan de orde. Waucquez lacht: ‘We kunnen niet alles afsplitsen. We zitten trouwens al op de beurs.’

Enzymen

Waucquez verwacht ook veel van een andere Lifesciences-dochter, Enzybel. Die produceert plantaardige en dierlijke enzymen die als alternatief kunnen dienen voor synthetische chemische molecules. In India wordt een fabriek gebouwd voor de productie van papaïne, een enzym dat uit papaja wordt gehaald. Papaïne wordt gebruikt om dranken minder troebel te maken, wonden te desinfecteren, dode huidcellen te verwijderen, insectenbeten te behandelen en contactlenzen te reinigen. ‘In de VS duikt het vaak op in sauzen voor de barbecue om vlees malser en smakelijker te maken’, zegt Waucquez.

Voor de productie van bromelaïne, een gelijkaardig enzym, is Enzybel in zee gegaan met een Indonesische ananasproducent. ‘We kweken daar op een veld van 20.000 hectare ananassen. Uit de wortels halen we bromelaïne. Dat enzym leidt tot een betere spijsvertering van voeding als soja. Het wordt ook gebruikt als onstekingsremmer en pijnstiller.’ Enzybel onderzoekt ook de toepassingen van pancreatine. Dat enzym - dat uit de pancreas van dode varkens wordt gehaald - wordt gebruikt in medicijnen voor mensen met pancreasproblemen.

Waucquez: ‘Voor al die activiteiten hebben we een nieuwe CEO aangetrokken. Iemand van Greenyard. Hij gaat van Enzybel een nieuw Biobest maken. Hoop ik. (lacht)

Floridienne is ook aandeelhouder van Chemcom (42%), een wereldreferentie in de molecuaire en celbiologie van de menselijke reukzin, in 2000 opgestart door Delwart, die medeaandeelhouder is gebleven. Chemcom ontwikkelde een kunstmatige menselijke neus door alle geurreceptoren te klonen en in kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk om te begrijpen hoe geuren worden waargenomen en herkend. De toepassingen zitten in de parfum- en de voedingsindustrie.

‘We zijn daar actief in zowel het blokkeren als het versterken van geuren’, zegt Waucquez. ‘Maar het is heel moeilijk dat te valoriseren. We zoeken ook naar andere applicaties. De huid heeft veel gelijkaardige receptoren als de neus. We hebben nu een middel ontdekt dat de huid op een natuurlijke manier bruint én tegelijk beschermt tegen de zon. De huidige crèmes bruinen alleen de dode huidcellen, waardoor het bruin er vlug afgaat. We zoeken een partner uit de cosmetica-industrie.’

Machtsstrijd

Waucquez en Delwart voerden in 2008 een interne machtsstrijd uit over de toekomst van Floridienne. Delwart wou een opspliting van het bedrijf samen met de Franse raider Joël Picard. Toenmalig financieel directeur Waucquez en toenmalig voorzitter wijlen Philippe Bodson wilden de holding houden zoals ze was. De ‘clan’ Waucquez won het pleit en zijn familie kon met behulp van AB InBev-aandeelhouder Philippe de Spoelberch een managementbuy-out doen.