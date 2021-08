De beursbelofte die u een extra plakje cake doet eten

Met de Antwerpse chemieverdeler Azelis maakt Euronext Brussel zich op voor de grootste beursgang in jaren. Dat brengt meteen ook een klepper in de spotlights die nagenoeg niemand kent.

'Wat we eigenlijk allemaal doen als chemiedistributeur?' herhaalt Marina Kaptein, woordvoerster van Azelis, onze vraag. 'Goh, eigenlijk zijn we een heel complex bedrijf in een behoorlijk ingewikkelde business. De mensen die bij ons komen werken, waarschuw ik altijd dat ze niet moeten proberen ons binnen het halfjaar helemaal te doorgronden.'

Bij Azelis moeten ze duidelijk nog wat wennen aan de groeiende aandacht sinds bekend raakte dat de chemiegroep zich klaarstoomt voor een beursgang. De Antwerpse chemieverdeler maakt allicht over enkele weken al zijn debuut op Euronext Brussel. In de wandelgangen viel deze week te horen dat Azelis' beursoperatie een omvang van meer dan 1 miljard euro krijgt.

Al is voorzichtigheid geboden. Eerdere plannen om Azelis naar de beurs te brengen in 2018 werden op het laatste nippertje afgeblazen - de groep werd toen in extremis verkocht aan EQT, het investeringsvehikel van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg. Maar als Azelis uiteindelijk toch naar de Brusselse beurs trekt - het operationele hoofdkwartier is in Antwerpen, de maatschappelijke zetel in Luxemburg - wordt het de grootste nieuwkomer in jaren.

Vreemd genoeg ook een van de minst bekende. Zakenbankiers kleven volgens mediaberichten dan wel een prijskaartje van 5 miljard euro aan het bedrijf, tenzij u in de chemiebranche werkt, is de kans klein dat u ooit van Azelis hebt gehoord.

Smurfenijs

Nochtans komt u veel meer in aanraking met het bedrijf dan u denkt. De producten die Azelis verdeelt, zijn zowat overal terug te vinden: van farmaproducten tot dierenvoeding, van industriële schoonmaakproducten tot kristallen voor zonnepanelen. Als ouders hun kind op een smurfenijsje trakteren, is de kans groot dat de kleurstof daarvoor werd aangeleverd door Azelis. En als de blauw besmeurde kleren van dat kind daarna in de wasmachine worden gepropt, kunnen in het waspoeder ook chemicaliën via Azelis zitten.

De groep maakt die producten niet zelf, maar koopt ze in bij grote chemiespelers. Azelis werkt met zo'n 2.000 leveranciers.

Grote producenten kloppen voor hun basismaterialen vaak rechtstreeks aan bij chemiebedrijven. Maar kleinere en middelgrote ondernemingen zijn voor hun grondstoffen vaak aangewezen op de diensten van distributeurs die als tussenschakel dienen voor de grote chemieconcerns. Denk aan spelers als het Nederlandse IMCD, het Duitse Brenntag of - dichter bij huis - het Antwerpse Arpadis of Manuchar.

En dus ook aan Azelis, dat twintig jaar geleden ontstond uit de fusie van een Franse en Italiaanse distributeur en in België een belangrijke speler werd na de overname van spelers als Sepulchre, Sibeco en YDS Chemicals.

'We verdelen duizenden chemicaliën en fijnchemicaliën aan meer dan 45.000 klanten in 56 landen', zegt Kaptein. 'Onze klanten verwerken die ruwe grondstoffen dan in andere materialen of in afgewerkte producten.'

Azelis verdeelt niet alleen die producten, de multinational zet ook in op de zogenaamde 'verrijking' ervan. 'We passen samenstelling van de chemische stoffen niet aan, maar zoeken naar nieuwe combinaties en recepten waardoor ze ook andere toepassingen krijgen. Dat gebeurt vaak in samenwerking met onze afnemers.'

Overnamemachine

Wereldwijd beschikt Azelis over meer dan 60 'application labs' waar naar dergelijke nieuwe toepassingen wordt gezocht. In Rillaar bij Aarschot heeft Azelis bijvoorbeeld een 'kitchen lab'.

Wat gebeurt er precies in die laboratoria? 'Neem een bedrijf dat wil inspelen op de gezondevoedingtrend en cakes wil bakken zonder suiker of boter. Wij gaan in onze labo's op zoek naar andere bestanddelen, of combinaties die maken dat zo'n cake even smeuïg blijft. Maar we werken evengoed formules uit voor farmabedrijven die op zoek zijn naar bestanddelen voor een bepaald soort bruistabletten.'

Alleen al sinds begin dit jaar heeft Azelis wereldwijd negen overnames gedaan.

Azelis is actief in 15 sectoren in twee grote pijlers: industriële toepassingen en 'life sciences'. Die laatste poot, waarin dierenvoeding, farma, reinigingsproducten of voedingsmiddelen worden onderbracht, is goed voor 60 procent van de omzet. Ondanks corona steeg die omzet vorig jaar met 6 procent tot 2,2 miljard euro.