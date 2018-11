'De heisa over Roundup is emotioneel en vooringenomen'

Het aantal klachten tegen Roundup, de populaire maar omstreden onkruidverdelger, blijft stijgen. Toch blijft Bayer, de moeder van Roundup-producent Monsanto, pal achter het product staan. ‘Er is geen enkele link met kanker.’

Axel Steiger, de CEO van Bayer Benelux, ziet het probleem niet. ‘Er is geen reden om Roundup te verbieden. De wetenschappelijke studies zijn unaniem: er is geen link met kanker.’

Glyfosaat, het voornaamste chemische bestanddeel van Roundup, ligt al jaren onder vuur omdat het kankerverwekkend zou zijn. Midden augustus won de Amerikaanse tuinman Dewayne Johnson een historische rechtszaak tegen Monsanto, de producent van Roundup en een dochter van Bayer. De tuinman is terminaal kankerpatiënt en dat zou te wijten zijn aan het gebruik van Round up. Bayer moest 250 miljoen euro schadevergoeding betalen.

Monsanto heeft nog 9.300 claims lopen door glyfosaat. Het aantal stijgt dag na dag. In de zomer waren er nog maar 5.000. De kans dat die rechtszaken slecht uitpakken voor het bedrijf lijkt na de Amerikaanse rechtszaak een stuk groter.

In diezelfde categorie van ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ vind je rauw vlees, koffie en wandelen in de zon. Wordt daar zo over gediscussieerd? Axel Steiger CEO Bayer Benelux

Bayer kocht Monsanto in juni voor 63 miljard dollar. De overname was spraakmakend. Niet alleen omdat het de grootste ooit was voor Bayer, en zelfs voor de Duitse industrie, maar ook door de omstreden producten van Monsanto, dat ook zaden van genetisch gemanipuleerde organismen (gmo’s) op de markt brengt. Denk aan aardappelen die minder snel rotten of tomaten die er iets roder uitzien.

‘Veel mensen denken bij Monsanto aan Roundup en gmo’s, maar Monsanto is vooral de grootste producent ter wereld van zaden voor groenten. Waarschijnlijk hebt u zelfs een product van Monsanto in uw keuken, want het ontwikkelt de befaamde kerstomaatjes. Dat is klassieke landbouw.’

Toch blijft aanklachten regenen tegen Monsanto door Roundup.

Axel Steiger: ‘Laat me meteen duidelijk zijn: we zijn er absoluut van overtuigd dat het product veilig is. Waardoor we er ook zeker van zijn dat glyfosaat nog jaren op de markt blijft. Geen ander product om gewassen te beschermen bestaat al 40 jaar en is in die tijd zo intens onderzocht en bestudeerd. Over glyfosaat bestaan liefst 800 wetenschappelijke studies. Die zien geen verband tussen glyfosaat en kanker. Daar tegenover staat één studie van het International Agency for Research on Cancer (IARC) die stelt dat glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is.’

Het IARC is wel een onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Steiger: ‘Het is geen regelgevende instantie. Geloof me, er bestaan veel misvattingen over Roundup. Glyfosaat is pas na tien jaar onderzoek op de markt gekomen. De toxiciteit werd getest, de impact op de bijen, op het milieu en ga zo maar door. Het product werd goedgekeurd door de officiële instanties in 160 landen.’

U trekt de studie van het IARC dus in twijfel?

Steiger: ‘In diezelfde categorie van ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ vind je rauw vlees, koffie en wandelen in de zon. Wordt daar zo over gediscussieerd?’

Gaat Bayer Roundup nog eens onderzoeken, om helemaal zeker te zijn?

Steiger: ‘Maar er zijn al 800 studies.’

Die hebt u niet zelf gedaan.

Steiger: ‘Ik ben geen wetenschapper of arts, maar een jurist. En ik zie geen reden om te twijfelen. Een onafhankelijke studie heeft twintig jaar lang 50.000 landbouwers en hun echtgenotes opgevolgd die glyfosaat gebruikten. Het onderzoek, dat moest blootleggen of er een mogelijk verband was met kanker, heeft niets gevonden. Niets. Dus wat moet ik nog meer bewijzen? Ik vind het belangrijk dat de beslissingen die we als bedrijf nemen een wetenschappelijke basis hebben. Emoties mogen niet meespelen, de feiten tellen.’

U klinkt bijzonder zelfzeker.

Steiger: ‘Natuurlijk! Wist je dat de toxiciteit van zout hoger is dan die van glyfosaat? En daar bestaat geen onenigheid over. De dosis maakt of iets giftig is of niet. Twee lepeltjes keukenzout zijn toxisch voor een baby, terwijl we dat gewoon in de keuken hebben staan. Maar daar wordt niet over gepalaverd, wat bewijst dat de heisa rond glyfosaat emotioneel en vooringenomen is.’

Wat met de rechtszaak die de tuinman Dewayne Johnson heeft gewonnen?

Steiger: ‘We zijn in beroep gegaan. De uitspraak is al herzien tot een vergoeding van 39 miljoen dollar, een pak minder. We blijven ons stevig verdedigen. Natuurlijk voelen we sympathie voor meneer Johnson, maar we zien simpelweg het bewijs niet dat glyfosaat de oorzaak is van zijn kanker.’

Had u verwacht dat de rechtszaak zo’n heisa zou veroorzaken?

Steiger: ‘We hebben hier financieel rekening mee gehouden en de nodige voorzieningen getroffen. Over de beurskoers van Bayer maak ik me weinig zorgen (het Bayer-aandeel verloor sinds begin dit jaar bijna een kwart van zijn waarde, red.). Elk farma bedrijf in de VS wordt weleens geconfronteerd met zo’n claim. Meestal komt er een beroep, waardoor de uitspraak wordt herzien en de beurskoers weer opveert. Daar zijn duizenden voorbeelden van. Bayer is een sterk bedrijf. We kunnen dit aan.’

Glyfosaat wordt gemaakt in de fabriek van Monsanto in Antwerpen. Daar werken 700 mensen. Zijn er na de Amerikaanse rechtszaak aanpassingen gebeurd om de fabriek veiliger te maken en eventuele klachten van het personeel te vermijden?

Steiger: ‘Nee.’ (stilte)

Dus er is geen risico voor de werknemers die in contact komen met glyfosaat?

Steiger: ‘Glyfosaat is veilig als je het correct gebruikt. De werknemers moeten de veiligheidsvoorschriften volgen.’

Roundup is ondertussen in sommige landen verboden, ook in België. Daalt de vraag naar Roundup?