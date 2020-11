De magie van Kadri

Solvay-topvrouw Ilham Kadri zegt 'heel tevreden' te zijn over de prestaties van het chemiebedrijf in het derde kwartaal.

Solvay boekte afgelopen kwartaal omzetverlies in alle divisies. Maar de brutobedrijfwinst was beter dan verwacht en de vrije kasstroom steeg fenomenaal. Topvrouw Ilham Kadri heeft een eerste overwinning beet. De volgende uitdaging is groeimarkten te zoeken.

De 51-jarige Ilham Kadri werd begin vorig jaar aangesteld als nieuwe CEO van Solvay. Ze volgde Jean-Pierre Clamadieu op, die naar Engie verkaste. De Marokkaans-Franse ingenieur en doctor in de scheikunde, die voordien werkte voor een hele rist bedrijven in de chemie en ook voor UCB, drukte snel de besparingspedaal in. Ze zette de bouw stop van een duur, nieuw Brussels hoofdkantoor, bevroor alle salarissen, snoeide in het directiecomité en schrapte honderden jobs. 'Er zijn geen taboes.'

Donderdag presenteerde ze cijfers van het derde kwartaal. De omzet daalde harder dan verwacht. De brutobedrijfswinst was iets beter dan verwacht, maar over de hele lijn waren alle cijfers fors lager dan in 2019. 'Ik ben heel tevreden', zei Kadri oprecht en ze verwees naar de record vrije kasstroom van 801 miljoen euro.

801 miljoen vrije kasstroom Solvay haalde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 801 miljoen euro, een record.

Is de 'cashflow lady', zoals Kadri zichzelf noemt, goed bezig? Alle omstandigheden in acht genomen: ja, is in analistenkringen te horen. Ze focust, zoals ze beloofde, op kosten en cash - een oud zeer bij Solvay. De vrije kasstroom zal dit jaar afklokken op 900 miljoen euro, 50 procent meer dan vorig jaar. Een puike prestatie in een jaar waarin een belangrijke klant als de luchtvaart, zowel door covid als door de MAX-737-perikelen bij Boeing, zware klappen kreeg en de olie-en gasindustrie, de autosector en de mijnbouw - waarvoor Solvay ook materialen levert - fors slabakken.

Groeien

Kadri kan nu beginnen met de volgende uitdaging: een groeiverhaal vinden voor Solvay. Niet simpel, aldus analisten. Kadri slaagde er onlangs in contracten voor de levering van onderdelen aan Lockheed en Boeing, aan wie Solvay lichte composietmaterialen levert, te verlengen. Maar veel herstel valt in de luchtvaart de volgende jaren niet te verwachten. Ook covid gooit roet in het eten. Idem voor de mijnbouw en de olie- en gassector. In de autosector is door de toenemende elektrificatie op korte termijn meer omzet te halen. Solvay verhoogde daar zijn omzettarget fors, naar 500 miljoen euro tegen 2023. Maar dat is als groeimotor onvoldoende voor een multinational met een jaaromzet van 10 miljard euro en ruim 24.000 werknemers.

Kadri moet voor groei op zoek naar sectoren waaraan het in het verleden minder aandacht besteedde: gezondheidszorg, thuisverzorging, halfgeleiders, farma, semi-elektronica, coating. Dat zijn allemaal sectoren met een hoge toegevoegde waarde. Kadri kondigde onlangs een samenwerking aan met Veolia voor de recyclage van batterijen van e-auto's en overweegt in de waterstofbusiness te stappen. Maar dat zijn volgens analisten kleine markten, die nog jaren nodig hebben voor ze matuur zijn.

In de etalage

Kadri is begonnen met de uitverkoop van activiteiten die niet tot de kernactiviteit behoren. Onder haar voorganger was Solvays portefeuille te breed uitgewaaierd. Er is een akkoord over de verkoop van een natriumchloraatactiviteit in Portugal en een activiteit in fluorchemicaliën in Korea. Kadri hintte donderdag dat er nog, mogelijk grotere, desinvesteringen volgen. Details wil ze niet kwijt.

Volgens analisten kijkt ze vooral naar traditionele activiteiten die niet meer in het 'duurzaamheidsplaatje' passen. Solvay schroefde onlangs de levering van chemicaliën aan de weinig milieuvriendelijke schaliegasmarkt flink terug. De polyamidedivisie, die nylon produceert voor de textielsector, werd in 2017 aan BASF verkocht. De producent van vezels voor sigarettenfilters Acetow ging in 2016 naar Blackstone. De kans is groot dat Kadri op dat elan voortgaat.

Solvay Boekte in het derde kwartaal 2,1 miljard euro omzet, 18,4 procent minder dan vorig jaar. De brutobedrijfswinst daalde met 21 procent naar43 miljoen. Solvay telt drie divisies. De divisie Materials maakt kunststoffen voor onder meer smartphones en lichtgewichtmaterialen voor de auto- en luchtvaartsector. De omzet daalde er met een kwart (naar 606 miljoen) als gevolg van de dalende vraag uit de luchtvaart- en autosector. De brutobedrijfswinst zakte met 30 procent.

De afdeling Chemicals, die natriumcarbonaat levert voor detergenten en de glasproductie en waterstofperoxide voor bleekmiddel, zag de omzet met 14 procent dalen tot 725 miljoen. De brutobedrijfswinst zakte met 17 procent.

Bij Solutions, actief in chemische toepassingen voor de industrie en consumptie (shampoo, roomijs), lagen de omzet (770 miljoen) en de brutobedrijfswinst 15 procent lager.

Fanatieke beleggers zouden niet rouwig zijn als op termijn ook de 'soda ash'-business - de bakermat van de 157-jarige groep - de deur uitgaat. Voorlopig is dat niet aan de orde, zeggen analisten. De divisie is een cashmachine. Solvay is marktleider in dat segment en Kadri kan die cash momenteel goed gebruiken. Maar op middellange termijn rijst de vraag of die basischemieactiviteit vanuit CO 2 -standpunt nog lang vol te houden is. Het is bovendien een trend in de chemie om te specialiseren. Beleggers houden niet van groepen die met te veel verschillende dingen bezig zijn. Solvay lijdt daaronder en krijgt er op de beurs een 'conglomeraatsdiscount' voor.

Communicatie is op dat vlak heel belangrijk, maar laat dat juist een aspect zijn waarin Kadri volgens analisten misschien een beetje tekortschiet. In gesloten kring geeft de welbespraakte en kordate Kadri blijk van een heel grondige kennis. Maar in het publiek blijft ze weleens hangen in marketingtaal en krijg je zelden te horen wat ze echt denkt of wil doen. Terwijl ze het wat betreft kennis en focus veel beter doet dan haar voorganger Clamadieu, die begeesterend over Solvay kon praten. Mogelijk spelen de eigenaarsfamilies van Solvay een rol. Zij houden de teugels strak. Maar Kadri kan nog groeien. Ze staat pas anderhalf jaar aan het roer.