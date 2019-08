Deceuninck duikt in het rood in eerste halfjaar

Door de aanhoudende problemen in Turkije heeft Deceuninck in de eerste zes maanden ruim 8 procent minder omzet gedraaid. Netto is er een klein verlies.

Zoals verwacht heeft de moeilijke toestand in Turkije de West-Vlaamse fabrikant van pvc-ramen in het eerste halfjaar serieus parten gespeeld. Deceuninck zag zijn omzet met 8,5 procent dalen tot 312,5 miljoen euro. Dat is een tikkeltje lager dan analisten hadden verwacht.

In Europa bleef de omzet stabiel en in Noord-Amerika was er een lichte groei. In de regio 'Turkije en Emerging Markets' viel de omzet 28,1 procent terug en dat is hoofdzakelijk te wijten aan de economische achteruitgang in Turkije. Deceuninck diende er ook zijn prijzen te verhogen om de hoge inflatie en de forse daling van de Turkse lira te compenseren.

De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 8,3 procent lager uit op 25,9 miljoen euro. Lagere volumes, een verlaging van de voorraadniveaus en hogere marketinguitgaven zijn de oorzaak. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door het hoger gebruik van gerecycleerde pvc.

Inclusief de impact van de boekhoudregel IFRS 16 (leasingverplichtingen die bij de schuld worden geteld) bedraagt de aangepaste brutobedrijfswinst 30,2 miljoen euro. Analisten hadden gemiddeld 31,4 miljoen euro verwacht.

Het nettoresultaat kleurt lichtjes rood: Deceuninck boekt een verlies van 1,2 miljoen euro, tegen nog 7,5 miljoen euro winst een jaar eerder. Analisten hadden toch nog een klein positief resultaat (2,5 miljoen euro) verwacht. Ook hier verwijst Deceuninck naar de toestand in Turkije.