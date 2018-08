Deceuninck verrast met forse winstgroei

Deceuninck, producent van pvc-ramen, boekte in het eerste halfjaar een winstgroei van 10 procent. 'We houden wel rekening met een mogelijke vertraging van de Turkse economie.'

De brutobedrijfswinst (ebitda) van Deceuninck steeg ruim 10 procent tot 36,1 miljoen euro. Daarmee overtreft het bedrijf de analistenprognoses ruimschoots. Beurshuis KBC Securities rekende zelfs op een krimp van 5 procent tot 31 miljoen euro.

Deceuninck kreeg nochtans tegenwind van alle kanten. De prijs voor pvc - de belangrijkste grondstof voor het bedrijf - steeg nog eens met 4 procent. Tegelijkertijd zaten ook de wisselkoersen flink tegen, waaronder de dollar en vooral de Turkse lira. In het eerste kwartaal verzwakte de Turkse munt met een kwart in vergelijking met een jaar geleden.

Turkije

Deceuninck haalt zowat een derde van zijn omzet uit zijn Turkse fabrieken.

Dat laatste is een grote kopzorg voor Deceuninck, dat zowat een derde van zijn omzet uit zijn Turkse fabrieken haalt.

Het bedrijf zette tien jaar geleden zijn eerste stappen in Turkije. Dankzij een overname en enkele grote investeringsprojecten, is Deceuninck er marktleider en is Turkije het tweede thuisland geworden voor het bedrijf dat zijn wortels heeft in Roeselare.

De daling van de lira heeft een negatieve impact op de omrekening van de omzet naar euro. Bovendien wordt de import van pvc - die Deceuninck in dollar betaalt - in Turkije duurder.

Toch is Deceuninck er in geslaagd de omzet in Turkije op te krikken met meer dan 6 procent. Het management verhoogde de prijzen (+25,7%) aanzienlijk en ook de verkochte volumes (+5,9%) gingen de hoogte in.

De groepsomzet steeg met 0,8 procent tot 341,5 miljoen euro. De nettowinst daalde met 8,5 procent tot 7,5 miljoen euro.

'Tevreden'