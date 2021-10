Demir legt deel van 3M tijdelijk stil

De informatie die 3M over zijn PFAS-uitstoot heeft verschaft, volstaat volgens minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) niet.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legt de productielijnen van 3M die PFAS uitstoten in Zwijndrecht tijdelijk stil. Dat deelde ze vrijdag mee. Volgens Demir volstaat de informatie die het Amerikaanse chemiebedrijf donderdag met de Omgevingsinspectie gedeeld heeft niet. Het bedrijf brengt onvoldoende duidelijkheid over de PFAS-emissies in de omgeving.

'De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen, is momenteel de enige manier om zeker te zijn dat de blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen', zegt ze. Volgens Demir gaat het om een tijdelijke situatie, tot 3M wel zekerheid biedt, en kan een deel van de fabriek blijven draaien.

De demarche is vrij ongezien en betekent een klap voor 3M. Eerder op vrijdag had Rebecca Teeters, die als senior vicepresident van 3M wereldwijd alle PFAS-gerelateerde kwesties behandelt, tegen De Tijd gezegd dat de fabriek in Zwijndrecht strategisch erg belangrijk is voor de multinational.

Er worden al 50 jaar materialen en stoffen gemaakt die als basis dienen voor producten die 3M zelf maakt en die ook extern worden verwerkt in de automobiel- of de chipindustrie. Voor sommige stoffen is Zwijndrecht de enige productiesite in het 3M-imperium. Hoewel de omzet van de fabriek met 300 miljoen euro relatief beperkt is, schat Teeters de echte toegevoegde waarde op miljarden.

350 jobs op het spel

Een gedeeltelijke sluiting betekent volgens Teeters niet alleen slecht nieuws voor de 350 mensen die er nu werken. 'Als de fabriek voor langere tijd gesloten wordt, komen wereldwijde toeleveringsketens in de problemen', waarschuwt ze. 'Als 3M bepaalde innovatieve materialen niet maakt, kan dat snel een grote economische impact hebben.'

Hoe de kwestie ook evolueert, een vertrek uit Zwijndrecht is volgens Teeters niet aan de orde. ‘De beslissing om een deel van de productie stop te zetten is een twistpunt, maar het blaast de gesprekken niet op’, reageerde ze. Volgens Teeters blijft 3M streven naar een goede samenwerking en is het bereid de opkuis van de historische verontreiniging in de regio te betalen, zoals de Vlaamse regering en de gemeente Zwijndrecht vragen. ‘We zullen met geld over de brug komen zodra de nodige maatregelen duidelijk zijn’, zei ze.

3M trof bij een gelijkaardig schandaal in Cottage Grove (Minnesota) een schikking van 850 miljoen dollar en onderzoekt nu welke acties in Zwijndrecht nodig zijn. Los van de belofte om de kosten voor de verontreiniging op zich te nemen beloofde het chemiebedrijf ook al 125 miljoen euro te investeren in technologieën die zijn lozingen en uitstoot van PFAS-achtige stoffen drastisch moeten verminderen.

Constructieve gesprekken

Begin deze week raakten de resultaten bekend van het bloedonderzoek bij zo'n 800 omwonenden van de fabriek uit Zwijndrecht. Die waren dermate verontrustend - meer dan 90 procent van de deelnemers had te hoge schadelijke PFOS-waarden in zijn bloed - dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) 3M voor een ultimatum stelde. Het kreeg twee dagen om aan te tonen dat het de omgeving niet verder verontreinigt met PFAS-uitstoot. Zoniet zou ze de productielijnen die PFAS produceren sluiten.

Als 3M bepaalde innovatieve materialen niet maakt, kan dat wereldwijd snel een grote economische impact hebben. Rebecca Teeters Senior vice president 3M

Een delegatie van 3M kwam zich donderdag verdedigen bij de Omgevingsinspectie met een hele rits aan documentatie. Volgens Teeters verliepen de gesprekken zeer constructief. 'We hebben onze data over onze huidige operaties en onze studies op onze eigen medewerkers gedeeld. Daaruit blijkt dat we het milieu niet extra belasten, we stoten 3 gram per jaar uit. Dat is zeer weinig. Bovendien hebben onze medewerkers geen gezondheidsproblemen, hoewel hun waarden tien keer hoger zijn dan die in het bloedonderzoek van de buurt.'

Ook in de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement eind juni trok Teeters al in twijfel dat te hoge PFOS-concentraties schadelijk zijn voor de mens. Experten linken die nochtans aan immuniteitsproblemen, te hoge cholesterol, een lager geboortegewicht en leverstoornissen.