Dode en meerdere gewonden bij explosie op industriepark in Duitse Leverkusen

De Duitse stad Leverkusen is dinsdag opgeschrikt door een zware explosie in een industriepark. Zeker één werknemer kwam om. Vier mensen zijn nog vermist.

In de buurt van de West-Duitse stad Leverkusen kleurde de hemel dinsdagmiddag van het ene ogenblik op het andere een pak donkerder. Letterlijk. Een zwarte rookpluim trok vanaf een nabijgelegen industriële site over het gebied na een zware explosie.

De ontploffing deed zich rond 9.40 uur voor in Chempark , een industriezone waar veel chemische bedrijven zoals Bayer, Evonik en Lanxess gevestigd zijn. Meteen daarna vloog een brandstofdepot op de site in brand.

De Duitse civiele bescherming activeerde meteen sirenes en waarschuwde burgers via berichten op mobiele telefoons voor 'extreem gevaar', omdat mogelijk giftige gassen vrijgekomen zijn. Zij kregen de raad binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en airco's uit te zetten. Wegen in de buurt zijn afgesloten.

Bayer

Wat zich precies afgepeeld heeft in het industriepark is nog niet duidelijk. Het incident deed zich wellicht voor in de afvalverbrandingsoven. Maar wat de oorzaak van de explosie was, moet onderzoek uitwijzen.

De site, aan de rand van Leverkusen, is een van de grootste in haar soort in Europa. Lange tijd was Currenta, dat zowat 3.300 werknemers telt en vorig jaar een omzet van 1,3 miljard euro draaide, eigendom van Bayer en Lanxess. Maar in november 2019 verkocht Bayer zijn belang aan Macquarie Infrastructure en Real Assets. In april vorig jaar volgde Lanxess dat voorbeeld.