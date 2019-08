Domo Chemicals maakt reuzensprong dankzij deal met Solvay

Om Europees groen licht te krijgen moesten Solvay en BASF ermee instemmen dat in Frankrijk, Polen en Spanje telkens twee vestigingen van Solvay werden verkocht. Tegelijk moest er voor de productie van adipinezuur in Frankrijk een joint venture komen tussen BASF en de koper van de afgestoten activa.

Kwantumsprong

Dankzij de deal met de De Clercks kunnen Solvay en BASF aan die voorwaarden voldoen. Domo Chemicals neemt de 'Performance Polyamide'-activiteiten in Frankrijk over en neemt een belang in de nieuwe joint venture met BASF. De groep neemt ook sites over in Polen, Spanje, Duitsland en Italiƫ. Alles samen zijn die activiteiten goed voor 1.100 werknemers. De deal zou in het vierde kwartaal worden afgerond.