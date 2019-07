Domo handhaaft zich als miljardenbedrijf

Domo Investment Group is de holding boven het chemiebedrijf Domo Chemicals (de belangrijkste tak), de vastgoedspeler Alinso en de investeringsmaatschappij Dovesco. Het tapijtbedrijf Domo was ooit de grootste tak van het Beaulieu-imperium van de familie De Clerck, maar vervelde de jongste jaren tot een chemie- en investeringsgroep. Het tapijtbedrijf werd in 2010 verkocht aan Baltan de kunstgrasactiviteiten gingen in 2017 de deur uit.