Drie beursgenoteerde bedrijven moeten op zoek naar voorzitter

De Franstalige captain of industry Philippe Bodson overleed zaterdag op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van Covid-19. De manager werd het meest bekend als CEO van de energiegroep Tractebel, maar was ook VBO-voorzitter, crisismanager bij Lernout & Hauspie en MR-senator.

Ondernemer Philippe Vlerick zat in de raden van bestuur van de drie bedrijven en kende Bodson goed. 'Hij was inhoudelijk scherp, recht door zee, moedig, had een grote werklust, was af en toe onbevreesd en hij was een echte leider. Bij Hamon hebben we moeilijke momenten meegemaakt, maar hij pakte de problemen aan. Je kon op hem rekenen, en soms deed hij dat voor niets.'