Euronext Brussel maakt zich op voor grootste beursgang in jaren

De Antwerpse chemiedistributeur Azelis maakt werk van een beursgang op Euronext Brussel. De operatie is na de zomer gepland.

Azelis is geen klassiek chemiebedrijf, maar een distributeur. Het koopt producten van grote chemie-bedrijven en verkoopt die door aan ondernemingen die ze verwerken in hun producten. Dat gaat van de yoghurt die u ’s morgens eet en de kleren die u aantrekt tot pillen, verzorgingsproducten en parfums, elektronica en detergenten.

Het persagentschap Bloomberg stelt dat bij de beursgang een waarde van ongeveer 5 miljard euro geplakt wordt op Azelis. Als dat effectief gebeurt, zou het de grootste beursgang in jaren zijn in Brussel. De jongste tien jaar stak alleen de beursintroductie van Bpost er met kop en schouders bovenuit. Beleggers plakten bij die operatie in 2013 een waarde van 2,9 miljard euro op het postbedrijf.

Volgens onze informatie zou Azelis voornamelijk - of zelfs exclusief - mikken op grote beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars en zouden bij de operatie zowel nieuwe als bestaande aandelen verkocht worden. Azelis heeft een resem internationale banken geselecteerd om de aandelen in de markt te plaatsen: Goldman Sachs en JPMorgan leiden het bankensyndicaat, waarin ook een rol is weggelegd voor HSBC, Barclays, ING en BNP Paribas.

Het is niet de eerste keer dat Azelis beursplannen heeft. In 2018 trof de toenmalige eigenaar Apax voorbereidingen voor een beursintroductie, maar het investeringsfonds veranderde halverwege het geweer van schouder en koos vervolgens voor een verkoop. EQT, het investeringsfonds rond de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, en het Canadese pensioenfonds PSP kochten het bedrijf toen. Ze waardeerden Azelis (schulden incluis) naar verluidt op meer dan 2 miljard euro. Voor Apax zat Azelis ook al negen jaar in de handen van de private-equitygroep 3i.

2 miljard Bij de fusie in 2001 realiseerde de Antwerpse groep een omzet van 300 miljoen euro. Nu is dat bijna 2 miljard.

Azelis heeft zijn hoofdzetel in België. Het ontstond in 2001 door een fusie tussen het Italiaanse Novorchem en het Franse Arnaud. In België bestaat de Azelis-dochter uit de chemiedistributeurs Sepulchre, Sibeco en YDS Chemicals.

Azelis heeft sinds zijn ontstaan een fors groeiparcours achter de rug, met talrijke overnames in de vier windstreken. Bij de fusie in 2001 realiseerde de Antwerpse groep een omzet van 300 miljoen euro. Nu is dat bijna 2 miljard.

Azelis is volgens kenners het best te vergelijken met het in Amsterdam genoteerde IMCD, ’s werelds grootste distributeur van fijnchemie. Dat aandeel heeft er een enorme rit omhoog op zitten sinds de beursgang in Amsterdam in juni 2014. De beurswaarde van de groep klom in zeven jaar van bijna 1 miljard naar de huidige 7,5 miljard euro. Beleggers waarderen IMCD tegen ongeveer 32 keer de verwachte winst over 2021.