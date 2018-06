Europa opent onderzoek naar miljardendeal van Solvay

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend naar de overname van de polyamidedivisie van Solvay door BASF. Ze vreest dat de fusie de concurrentie op de markt zal inperken.

Solvay maakte vorig jaar bekend dat het zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro gaat verkopen aan het Duitse BASF. Topman Jean-Pierre Clamadieu noemde het akkoord het sluitstuk van de transformatie die hij sinds zijn aantreden in 2011 bij Solvay in gang had gezet.

Solvay en BASF zullen evenwel nog wat langer moeten wachten alvorens de deal te bezegelen. De Europese Commissie is namelijk een diepgaand onderzoek gestart om na te gaan of de fusie geen marktverstorend effect heeft.

Polyamide of nylon wordt gebruikt in alledaagse producten zoals kledij, sportschoenen en tapijten. Maar het is ook een belangrijk onderdeel voor de industrie, bijvoorbeeld om lichtere auto-onderdelen te maken.

'Er zijn maar enkele producenten die essentiƫle grondstoffen leveren voor nylonproducten. We moeten dus onderzoeken of de transactie zou leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor Europese bedrijven en uiteindelijk dus de consument", legt eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager uit.

De Commissie is meer bepaald bezorgd dat de overname van de nylonactiviteiten van Solvay de concurrentie in de bevoorradingsketen zal beperken. Het Belgische bedrijf is momenteel het enige in Europa dat produceert op alle niveaus van de productieketen. Het verkoopt ook een groot deel van zijn halffabricaten aan andere bedrijven die nylon produceren. De Commissie vreest dan ook gevolgen voor de concurrentie voor de toelevering van essentiƫle grondstoffen in de bevoorradingsketen.