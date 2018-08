Europa stemt in met monsterfusie in gassector

Om de deal geschat op 82 miljard dollar er toch door te krijgen, kondigde het Duitse Linde eerder al aan voor 3,3 miljard dollar aan activiteiten in de VS weg te doen. Praxair verkocht op zijn beurt ruim 5 miljard dollar aan gasactiviteiten in Europa aan een Japanse sectorgenoot.

In België heeft Praxair vestigingen in Schoten, Westerlo en de haven van Antwerpen. Linde heeft sites in Grimbergen en Sclayn, bij Namen. Ook voor Praxairs belang in een Italiaanse joint venture en sommige heliumcontracten wordt een koper gezocht.