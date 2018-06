Europa voert kartelonderzoek in chemiesector

De Europese Commissie is een mogelijk kartel tussen styreenproducenten op het spoor.

Deze week hebben Europese inspecteurs samen met nationale toezichthouders invallen gedaan bij meerdere Europese bedrijven die werken met het product styreen of het inkopen. De Europese Commissie vermoedt dat sommigen in de sector de concurrentieregels hebben overtreden.

Styreen monomeren zijn chemische producten die als basismateriaal worden gebruikt voor plastic, rubber en latex.

Het Britse bedrijf Synthomer, een producent van polymeren, liet al weten dat het speurders over de vloer heeft gehad in Londen. Synthomer heeft ook een vestiging in de haven van Gent (Evergem).

België

Het is niet bekend of ook Belgische ondernemingen onder de loep worden genomen. De Commissie noemt geen namen van landen of bedrijven.

De Belgische Mededingingsautoriteit zegt aan De Tijd niet op de hoogte te zijn van het Europese onderzoek. Volgens een woordvoerster zijn in België deze week geen invallen gebeurd in het dossier.