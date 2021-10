Ex-CEO's Solvay en Agfa bestuurder bij Domo Chemicals

Domo Chemicals is onder impuls van Beaulieu-telg Jan De Clerck uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Vorig jaar bedroeg de geconsolideerde omzet ruim 1,4 miljard euro, tegen 1,05 miljard in 2019. De grote sprong is toe te schrijven aan de overname van de polyamideactiviteiten van sectorgenoot Solvay. Domo Chemicals heeft ruim 3.000 mensen in dienst.