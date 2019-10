Ex-topatleet koopt Gentse verffabriek

Ooit Belgisch kampioen op de 800 meter. Mede-eigenaar van voetbalclub Zulte-Waregem. En nu bouwt Philippe Detaellenaere zijn familiebedrijf DL Chemicals uit met de overname van een verlieslatende verffabriek in Gent.

Philippe Detaellenaere is er duidelijk nog niet helemaal thuis als hij ons de gebouwen van Libert Paints in Gent laat zien. Was het nu hier? Of daar? ‘Het is soms nog een doolhof voor mij’, zegt hij. Hij nam pas onlangs het familiale verfbedrijf over. Twee à drie keer week is hij hier, om de strategie te herbekijken en orde op zaken te stellen. Want er is werk aan de winkel. Libert Paints, goed voor 40 jobs, zit al enkele jaren in moeilijk vaarwater.

Gentse verf tot op Antarctica Libert Paints produceert decoratieve en industriële verven, voor schepen, attracties in Disneyland en Walibi, elektriciteitsmasten, bruggen tot in Siberië en koeltorens. Zelfs de Prinses Elisabethbasis op Antarctica is tegen weer en wind beschermd door de verf van Gentse makelij. De familie Libert verkocht eerder al Oxyplast, een pionier in poedercoatings. Omzet > 7,8 miljoen euro (2018). Nettoresultaat > -1,4 miljoen euro. Werknemers > 40. Opgericht > in 1874. Gevestigd > in Gent. Waregemse siliconen in voetbalstadion Madrid DL Chemicals produceert siliconen, lijmen en kitten voor de bouwindustrie. Die zijn onder meer gebruikt in het voetbalstadion van Atlético Madrid, de koninklijke serres in Laken en luxehotels in Aruba. Omzet > 53 miljoen euro. Bedrijfswinst > 4,5 miljoen euro. Nettowinst > 3,1 miljoen euro. Werknemers > 150. Opgericht > in 1936. Gevestigd > in Waregem.

Het bedrijf produceert muurverven, en speciale verven die zelfs gebruikt zijn voor het Belgische poolstation op Antarctica en voor bruggen tot in Siberië. De omzet zakte in enkele jaren 30 procent weg tot 7,8 miljoen euro, terwijl de gecumuleerde verliezen opliepen tot 2,3 miljoen euro. In het recentste jaarverslag spreekt het bedrijf over een krimpende verfmarkt in Europa, margedruk door consolidatie in de sector, en strengere Europese milieuwetgeving die het kleine bedrijven moeilijk maakt. Bovendien verloor Libert de helft van zijn business in Rusland, door de crisis, en in China, door strengere importregels na een explosie in een lokale chemiefabriek.

Door dat alles draaide een zware investering niet uit zoals gepland. Drie jaar geleden verhuisde Libert Paints onder druk van milieuorganisaties en het Gentse stadsbestuur van vlak bij een natuurgebied naar de Gentse haven. ‘Het is mooi te zien dat de bedrijfsleiding de moed heeft om deze nieuwe fabriek te zetten’, zei Mathias De Clercq, toen schepen van de Haven en nu burgemeester, bij de officiële opening. Het nieuwe gebouw was voorzien op een forse groei van de productievolumes, maar die kwam er niet.

De familie ging, 145 jaar na de oprichting, op zoek naar een ‘structurele oplossing voor de financiële problemen’. Het resultaat is de overname door DL Chemicals, een producent van siliconen, lijmen en voegkitten voor de bouwindustrie, en een concurrent van de Kempense multinational Soudal. De producten van DL Chemicals zitten onder meer in het voetbalstadion van Atlético Madrid en de koninklijke serres in Laken.

Belgisch kampioen worden was mijn sportief hoogtepunt. Mijn zakelijk hoogtepunt? Elk jaar een goede balans voorleggen. Philippe Detaellenaere CEO DL Chemicals

‘Twee familiebedrijven slaan de handen in elkaar. DL Chemicals is de ideale partner’, zegt de familie Libert. Haar verven blijven nu in Belgische handen. Dat is opmerkelijk. Op enkele bedrijven zoals Boss Paints (van de Colora-winkels) na zijn de voorbije decennia bijna alle Belgische verfmerken verdwenen of bij multinationals zoals Akzo Nobel en PPG Industries beland. Denk aan Levis, Sikkens, Trimetal, enzovoort.

Over de toekomst van Libert Paints is Detaellenaere duidelijk. ‘Ik wil het succestraject van DL Chemicals herhalen.’ Die uitspraak kan tellen. In de 16 jaar dat Detaellenaere het bedrijf leidt, verdrievoudigde de omzet naar 53 miljoen euro. DL Chemicals legt de focus op de buurlanden. ‘In het Verenigd Koninkrijk verdubbelen we dit jaar ondanks de brexit.’ In enkele Oost-Europese landen verzorgde eerst ex-Rode Duivel Josip Weber de verkoop en de distributie, nu doet zijn zoon dat. ‘We streven naar 5 à 10 procent groei per jaar.’

Met Libert Paints waagt DL Chemicals zich voor de eerste keer op het overnamepad. ‘De eerste keer is altijd spannend. Daarom hebben we het niet te ver van huis gezocht. We kennen de Vlaamse mentaliteit. Als iets niet goed draait, is het geen moeite om van Waregem naar Gent te rijden. Dat is toch wat anders dan Zweden of Spanje.’

Maar er zit meer achter de deal. ‘We begrijpen elkaar als familiebedrijven.’ Ook de productieprocedés liggen dicht bij elkaar. ‘We kopen grondstoffen, we mixen, en we vullen af. We kunnen leren van elkaars technologie.’

Wonderen op korte termijn verwacht Detaellenaere niet. 20 miljoen euro omzet tegen 2030 zou al mooi zijn. ‘Het zal tijd en veel hard werk vergen om het bedrijf op de rails te krijgen. We doen het stap voor stap.’

Zwakke plekken

Schrikt de concurrentie van de mastodonten hem niet af? ‘Door op de juiste knoppen te drukken. De juiste mensen op de juiste plaats. Een breder gamma. We hebben gemeenschappelijke klanten en leveranciers. Daar zit muziek in. En we moeten verkopers op de baan sturen natuurlijk. Anders open je geen deuren. Er moet alleszins iets gebeuren. Tegen begin volgend jaar zullen we alles in gereedheid hebben, inclusief een nieuw topmanagement.’

Schrik van de concurrentie van multinationals? Die hebben ook zwakke plekken. Die moet je vinden en uitbuiten. Philippe De Taellenare eigenaar DL Chemicals

De topman overweegt om met Libert shirtsponsor te worden van de voetbalclub Zulte-Waregem. DL Chemicals prijkt nu al op de broekjes van de spelers. ‘We hebben er een skybox. Het is leuk om eens klanten uit te nodigen’, zegt Detaellenaere, die ook aandeelhouder en bestuurder is van Zulte Waregem.