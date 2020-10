ExxonMobil schrapt 320 jobs in België

Het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil wil tegen eind 2021 zowat 320 banen schrappen in ons land.

ExxonMobil zegt dat het directe ontslagen zoveel mogelijk wil vermijden en hoopt te kunnen rekenen op pensioneringen en natuurlijke afvloeiingen, 'maar ontslagen zijn niet uitgesloten'.

Het bedrijf verwijst in een persbericht naar de economische crisis door de coronapandemie - die de petrochemische sector zwaar raakt. 'De impact van Covid-19 op de vraag naar producten heeft het werk dat aan de gang is om de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren nog dringender gemaakt, aldus de oliereus.

Mogelijkheden tot interne herplaatsing zullen gezien de omvang van de voorgestelde herstructurering beperkt zijn, zegt de directie. 'Op de productielocaties in de provincie Antwerpen - een raffinaderij en twee chemische fabrieken - en het Europese Technologie Center in Machelen, nabij Brussel, is de potentiële impact op het aantal posities minder dan op het hoofdkantoor.'

ExxonMobil telt drie vestigingen in de provincie Antwerpen: in de haven, in Zwijndrecht en in Meerhout. In elk van die fabrieken zouden een twintigtal banen op het spel staan. Het hoofdkantoor in Machelen zou met 260 bedreigde jobs het zwaarst worden getroffen.

Het bedrijf telt in België ongeveer 2.400 werknemers. Het informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraden is gestart. Het Amerikaanse bedrijf wil in Europa tegen eind volgend jaar 1.600 arbeidsplaatsen schrappen. ExxonMobil stelt in Europa iets meer dan 14.000 mensen te werk.

Eerste keer verlies

ExxonMobil is al decennialang een winstmachine maar in het eerste kwartaal van dit jaar maakte de oliegigant voor het eerst in 30 jaar een verlies van 610 miljoen dollar. In juli boekte de Amerikaanse supermajor opnieuw een kwartaalverlies van 1,1 miljard dollar.

Het was zeker 36 jaar geleden dat het bedrijf nog eens twee kwartalen op rij in de rode cijfers belandde. ExxonMobil schreef bijna 3 miljard dollar af op de waarde van zijn activa. Als gevolg van de coronacrisis en de lagere vraag zijn de prijzen van olie en gas sterk gedaald.