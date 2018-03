Familie achter Ravago slaat miljoenenslag in VS

De discrete Kempense familie Roussis-Van Gorp, de eigenaar van het plasticconcern Ravago, koopt de Amerikaanse chemiespeler Bamberger Polymers, een bedrijf met 750 miljoen dollar omzet.

In Arendonk gaat ze gewoon naar de bakker. Dat neemt niet weg dat de familie Roussis-Van Gorp, de eigenaar van de Kempense wereldspeler in kunststoffen Ravago, erg op haar discretie gesteld is. Interviews geeft ze niet en vragen om informatie worden afgewimpeld. Maar ongewild loopt ze geregeld toch in de kijker met belangrijke zakelijke deals, zoals nu met de inlijving van Bamberger Polymers.

Die Amerikaanse groep is in goed een halve eeuw uitgegroeid van een kleine regionale onderneming tot een van ’s werelds belangrijkste distributeurs van kunststofharsen. Die half afgewerkte chemische producten worden in fabrieken allerhande gebruikt als grondstof, bijvoorbeeld om er speelgoed, stofzuigslangen of drankrietjes van te maken. Bamberger heeft zich toegespitst op zogeheten thermoplastische harsen, die na verwarming vervormbaar zijn.

Het bedrijf produceert niet zelf, maar koopt als een pure trader bij enkele tientallen chemieconcerns zoals Total, INEOS en Philips grondstoffen in. Die worden in bulk of verpakt, soms onder het eigen label Bapolene, geleverd aan plastic- en andere fabrieken in ruim 60 landen.

Privéhanden

Bamberger is spaarzaam met gegevens over zichzelf. De groep, die gisteren ondanks herhaalde verzoeken De Tijd niet te woord stond, is dan ook in privéhanden. Mogelijk zit de familie van de in 2013 overleden oprichter Gerald Bamberger, een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, nog steeds in het kapitaal.

Bamberger stond 30 jaar geleden, enkele jaren nadat het al eens was overgenomen, een tijdje op de beurs in New York, tot het toenmalige management de firma van het koersenbord haalde. Ze werd toen geleid door Fred Garcia, die in belangrijke mate verantwoordelijk was voor de internationale expansie van Bamberger.

Bekend is wel de omzet: 750 miljoen dollar (605 miljoen euro). Die omvang geeft aan dat de familie Roussis-Van Gorp zonder twijfel diep in de buidel moet tasten voor het verwerven van de controle over de Amerikaanse prooi. Maar het kan ervanaf. De familie staat bekend als een van de meest vermogende van het land. In 2016 was Ravago goed voor een nettogroepswinst van 151 miljoen euro.

Luxemburg

Het overnamebedrag van de deal is niet bekend, net zomin als meer details. Vaststaat wel dat de familie Roussis-Van Gorp Bamberger alleen in handen krijgt. Volgens onze informatie is het opvallend genoeg niet Ravago dat voor de transactie tekent, maar de Luxemburgse familieholding Plastiche. Nochtans is Bamberger een sectorgenoot van Ravago.

275 miljoen Belang in KBC De familie Roussis-Van Gorp is een van de grootste particuliere aandeelhouders van KBC. Haar belang is ongeveer 275 miljoen euro waard.

Het is niet duidelijk waarom CEO Theo Roussis van de Kempense groep en zijn vrouw Gunhilde Van Gorp, de voorzitter van de raad van bestuiur, voor die constructie opteerden. Mogelijk willen ze zo het familievermogen spreiden. Of het was een eis van de verkopers om niet op te gaan in het ruim tien keer grotere Ravago. Het concern uit Arendonk wou gisteren geen commentaar kwijt.

Via Plastiche, maar ook via enkele andere vehikels, zit de familie tevens in het kapitaal van de Vlaamse bank-verzekeraar KBC. Haar participatie van bijna 1 procent was gisteren bij de slotbel op Euronext Brussel goed voor een beurswaarde van 275 miljoen euro. Roussis is tevens bestuurder van KBC Groep.

Kunst

Plastiche zit voorts in de Luxemburgse bevek D&L Fine Arts, een fonds dat investeert in kunst en kan rekenen op advies van de Amerikaanse kunstspecialist en -handelaar David Benrimon. Voorts bezit het investeringsvehikel 10 procent van Cores Development, een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van binnenstedelijke vastgoedprojecten.