Finnen kopen fabriek Belcoat in Duffel

De kunststoffenfabriek van Belcoat in Duffel, waar iets meer dan 100 mensen werken, komt binnenkort in Finse handen.

'Goed nieuws'

Volgens Delmée is de overname goed nieuws voor alle partijen. De fabriek komt terecht in een groep die dezelfde activiteit doet, terwijl de vorige eigenaar hoofdzakelijk een papier- en kartonbedrijf was.

'In die groep waren we een kleine speler. Nu zijn we gekocht om te groeien en te investeren', zegt Delmée. 'Er is geen negatieve kant aan dit verhaal.'