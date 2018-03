Floridienne zoekt vers geld voor hommelkweker Biobest

Floridienne is een van de kleurrijkste groepen op de Brusselse beurstabellen, met naast zijn afdeling chemie ook de takken feestvoeding (een bonte verzameling van gastronomische specialiteiten, zoals slakken en zeevruchten) en life sciences, waaronder de Kempense hommelkweker Biobest. Vooral die laatste divisie stuwt de groepsomzet omhoog.

De Waalse groep komt voor 2017 uit op een omzet van net geen 363 miljoen euro, of 18 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging in hetzelfde tempo omhoog, tot 21,9 miljoen euro. De nettowinst, die te lijden had onder nadelige wisselkoersen, komt uit op 6,9 miljoen euro, tegenover 6,6 miljoen een jaar eerder.