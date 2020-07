Forse winstdaling voor Kempense kunststoffenreus Ravago

De Kempense multinational Ravago is even omvangrijk als discreet.

De winst van de kunststoffenreus Ravago smolt het afgelopen jaar fors door groeiende kosten en afschrijvingen. Dat staat te lezen in de jongste jaarrekening van de Kempense multinational.

Ravago is een van de weinige Belgische miljardenconcerns en een van de grootste privéfirma's van het land. Het is ook een van de discreetste bedrijven van ons land.

Het concern is een wereldspeler in de distributie en het doorverkopen van polymeren (kunststoffen). Daarnaast zijn er drie kleinere activiteiten: de recyclage en de productie van kunststoffen als piepschuim, bouwmaterialen en chemische oplossingen. Het bedrijf is in handen van de familie Roussis-Van Gorp, na het huwelijk van de dochter van oprichter Raf Van Gorp met Theo Roussis.

Overnamehonger Ravago realiseerde over 2018 vier grote deals. Het kocht de Nederlandse chemietrader KH Chemicals, zeven Europese fabrieken van het Amerikaanse Dow Chemical voor piepschuim, de resterende 50 procent van de Turkse glaswolproducent Ravaber en het Amerikaanse harsenbedrijf I. Stern. In 2019 kocht het voor 73,4 miljoen dollar (63 miljoen euro) de Amerikaanse en Mexicaanse activiteiten van HB Chemicals, dat chemicaliën distribueert voor de rubber-, plastiek- en coatingindustrie. Het legde ook de hand op de Griekse distributeur Delis en de Zuid-Afrikaanse distributeur Polybass.

In 2018 rondde de groep dankzij enkele overnames de kaap van 9 miljard euro omzet. Vorig jaar daalde de omzet lichtjes tot 8,97 miljard. Maar zowel de operationele winst als de nettowinst kromp fors. Operationeel halveerde de winst nagenoeg tot 195 miljoen euro, netto sloot Ravago het jaar af met 61 miljoen euro winst, bijna 2,5 keer minder dan het jaar ervoor.

No comment

Het bedrijf houdt traditioneel de lippen stijf op elkaar over de evolutie van de resultaten. 'Ravago zit heel goed in elkaar. Er is geen probleem', luidt het zonder meer. De kunststoffenreus wil de winsten in het bedrijf houden en keert daarom geen dividend uit.

In de resultatenrekening valt evenwel op dat zowel de personeelskosten als logistieke en de operationele kosten fors omhoog gingen. Ook de afschrijvingen en waardeverminderingen zaten in de lift.

De kostenexplosie is mogelijk te wijten aan de vele overnames uit 2018 en die van vorig jaar, die nu in de boeken verschijnen (zie hierboven). Die overnames vertaalden zich niet in bijkomende omzet.